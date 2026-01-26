Рейтинг@Mail.ru
Песков оценил визит верховного правителя Малайзии в Россию
18:51 26.01.2026
Песков оценил визит верховного правителя Малайзии в Россию
Песков оценил визит верховного правителя Малайзии в Россию
россия, малайзия, дмитрий песков, владимир путин, михаил пиотровский
Россия, Малайзия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Михаил Пиотровский
Песков оценил визит верховного правителя Малайзии в Россию

Песков назвал визит Султана Ибрагима возможностью обсудить широкий круг тем

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Султан Ибрагим во время рабочего завтрака в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге
Владимир Путин и Султан Ибрагим во время рабочего завтрака в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал частный визит в РФ верховного правителя Малайзии султана Ибрагима хорошей возможностью обсудить широкий круг тем без фиксированной повестки.
В понедельник президент РФ Владимир Путин встретился с королем Малайзии в Эрмитаже и вместе с гендиректором музея Михаилом Пиотровским провел для короля экскурсию. Кроме того, лидеры пообщались один на один за завтраком. Перед тем как покинуть Эрмитаж, верховный правитель Малайзии также оставил запись в книге почетных гостей.
"Сейчас речь идет о частном визите верховного правителя. С другой стороны, частный визит - очень хорошая возможность именно провести обсуждение без какой-то фиксированной повестки дня и поговорить по самому широкому кругу вопросов. Главное – это прямое общение один на один", - сказал Песков "Первому каналу".
Президент РФ Владимир Путин и верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим во время посещения Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Путин показал султану Малайзии императорский трон в Эрмитаже
РоссияМалайзияДмитрий ПесковВладимир ПутинМихаил Пиотровский
 
 
