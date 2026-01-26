https://ria.ru/20260126/vizit-2070396905.html
Песков оценил визит верховного правителя Малайзии в Россию
Песков оценил визит верховного правителя Малайзии в Россию - РИА Новости, 26.01.2026
Песков оценил визит верховного правителя Малайзии в Россию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал частный визит в РФ верховного правителя Малайзии султана Ибрагима хорошей возможностью обсудить широкий круг РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T18:51:00+03:00
2026-01-26T18:51:00+03:00
2026-01-26T18:51:00+03:00
россия
малайзия
дмитрий песков
владимир путин
михаил пиотровский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070374398_0:393:2941:2047_1920x0_80_0_0_283b0c74accac2d22b4288660195f1ad.jpg
https://ria.ru/20260126/putin-2070350473.html
россия
малайзия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070374398_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_aa02d2fc20e07c8f204b65aa9cea7055.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, малайзия, дмитрий песков, владимир путин, михаил пиотровский
Россия, Малайзия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Михаил Пиотровский
Песков оценил визит верховного правителя Малайзии в Россию
Песков назвал визит Султана Ибрагима возможностью обсудить широкий круг тем