Вирусолог рассказала о симптомах вируса Нипах - РИА Новости, 26.01.2026
11:29 26.01.2026 (обновлено: 11:59 26.01.2026)
Вирусолог рассказала о симптомах вируса Нипах
Симптомы инфицирования вирусом Нипах схожи с симптомами обычного ОРВИ, и определить его можно только с помощью анализов, сообщила РИА Новости к.м.н., доцент...
здоровье - общество
индия
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
дальневосточный федеральный университет
здоровье - общество, индия, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке, дальневосточный федеральный университет
Здоровье - Общество, Индия, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке, Дальневосточный федеральный университет
© Getty Images / NIH-NIAID/Image Point FR/BSIP/Universal Images GroupМикрофотография одиночной частицы вируса Нипах
Микрофотография одиночной частицы вируса Нипах . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 26 янв – РИА Новости. Симптомы инфицирования вирусом Нипах схожи с симптомами обычного ОРВИ, и определить его можно только с помощью анализов, сообщила РИА Новости к.м.н., доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец.
Ранее газета Independent писала, что власти Индии пытаются сдержать вспышку вируса Нипах, число случаев заражения им достигло пяти, еще около 100 человек отправлены на карантин.
"Типичных только для этого заболевания симптомов нет. Оно будет протекать точно так же, как любая вирусная инфекция. То есть может заболеть голова, подняться температура, может заболеть горло, может появиться кашель. Все как при обычной ОРВИ", - отметила собеседница агентства.
По ее словам, установить, что это именно вирус Нипах, можно только с помощью анализов. Важно при первых же симптомах обратиться к медикам, добавила Компанец.
Роспотребнадзор сообщил в воскресенье, что держит ситуацию на контроле, случаев завоза болезни на территорию России не зарегистрировано. Как отметили в ведомстве, в Российской Федерации имеется достаточное количество тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса, в пунктах пропуска через государственную границу функционирует АИС "Периметр", система позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний и не допускать дальнейшего распространения болезней на территории страны.
Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Гинцбург объяснил, в чем особая опасность вируса Нипах
25 января, 15:02
 
Здоровье - ОбществоИндияРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Смерть новорожденных в роддоме в НовокузнецкеДальневосточный федеральный университет
 
 
