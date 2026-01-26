Вирусолог рассказала о симптомах вируса Нипах

ВЛАДИВОСТОК, 26 янв – РИА Новости. Симптомы инфицирования вирусом Нипах схожи с симптомами обычного ОРВИ, и определить его можно только с помощью анализов, сообщила РИА Новости к.м.н., доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец.

Ранее газета Independent писала, что власти Индии пытаются сдержать вспышку вируса Нипах, число случаев заражения им достигло пяти, еще около 100 человек отправлены на карантин.

"Типичных только для этого заболевания симптомов нет. Оно будет протекать точно так же, как любая вирусная инфекция. То есть может заболеть голова, подняться температура, может заболеть горло, может появиться кашель. Все как при обычной ОРВИ", - отметила собеседница агентства.

По ее словам, установить, что это именно вирус Нипах, можно только с помощью анализов. Важно при первых же симптомах обратиться к медикам, добавила Компанец.