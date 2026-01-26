https://ria.ru/20260126/vertolet-2070305272.html
ВС России уничтожили украинские вертолеты в Кировоградской области
ВС России уничтожили украинские вертолеты в Кировоградской области - РИА Новости, 26.01.2026
ВС России уничтожили украинские вертолеты в Кировоградской области
Российское Минобороны отчиталось об уничтожении специалистами беспилотных войск двух украинских вертолетов в Кировоградской области. РИА Новости, 26.01.2026
россия
кировоградская область
Уничтожение украинских вертолетов Ми-24 и Ми-8 в Кировоградской области
Российские войска уничтожили украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8 в Кировоградской области.
Сделали бойцы это с помощью беспилотников "Герань", сообщило Минобороны России.
ВС России уничтожили украинские вертолеты в Кировоградской области
ВС России уничтожили вертолеты ВСУ Ми-24 и Ми-8 в Кировоградской области