ВС России уничтожили украинские вертолеты в Кировоградской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:38 26.01.2026 (обновлено: 17:15 26.01.2026)
ВС России уничтожили украинские вертолеты в Кировоградской области
ВС России уничтожили украинские вертолеты в Кировоградской области - РИА Новости, 26.01.2026
ВС России уничтожили украинские вертолеты в Кировоградской области
Российское Минобороны отчиталось об уничтожении специалистами беспилотных войск двух украинских вертолетов в Кировоградской области. РИА Новости, 26.01.2026
Уничтожение украинских вертолетов Ми-24 и Ми-8 в Кировоградской области
Российские войска уничтожили украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8 в Кировоградской области. Сделали бойцы это с помощью беспилотников "Герань", сообщило Минобороны России.
россия, кировоградская область, ми-24, безопасность, вооруженные силы украины
Россия, Кировоградская область, Ми-24, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили украинские вертолеты в Кировоградской области

ВС России уничтожили вертолеты ВСУ Ми-24 и Ми-8 в Кировоградской области

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Российское Минобороны отчиталось об уничтожении специалистами беспилотных войск двух украинских вертолетов в Кировоградской области.
Ведомство опубликовало видео, на котором беспилотники "Герань" поражают вертолеты Ми-24 и Ми-8 на площадке в 46 километрах западнее аэродрома Канатово.
По данным Минобороны, за все время специальной военной операции ВСУ потеряли:
  • 670 самолетов;
  • 283 вертолета;
  • 111 126 беспилотников;
  • 646 зенитных ракетных комплексов;
  • 27 324 танка и других боевых бронемашин;
  • 1651 боевую машину РСЗО;
  • 32 845 орудий полевой артиллерии и минометов;
  • 52 846 военных автомобилей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКировоградская областьМи-24БезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала