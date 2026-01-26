https://ria.ru/20260126/vengriya-2070359316.html
Сийярто назвал запрет ЕС на импорт российского газа мошенничеством
Сийярто назвал запрет ЕС на импорт российского газа мошенничеством - РИА Новости, 26.01.2026
Сийярто назвал запрет ЕС на импорт российского газа мошенничеством
Венгрия считает запрет импорта газа из России в ЕС мошенничеством, потому что решение принято без единогласия стран ЕС, заявил венгерский министр иностранных... РИА Новости, 26.01.2026
Сийярто назвал запрет ЕС на импорт российского газа мошенничеством
