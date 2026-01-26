Рейтинг@Mail.ru
16:27 26.01.2026 (обновлено: 16:41 26.01.2026)
Сийярто назвал запрет ЕС на импорт российского газа мошенничеством
Сийярто назвал запрет ЕС на импорт российского газа мошенничеством
экономика, венгрия, россия, евросоюз, петер сийярто, в мире
Экономика, Венгрия, Россия, Евросоюз, Петер Сийярто, В мире
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 26 янв - РИА Новости. Венгрия считает запрет импорта газа из России в ЕС мошенничеством, потому что решение принято без единогласия стран ЕС, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Из опубликованного ранее заявления Совета ЕС следует, что он дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года.
"Эта мера была принята путем масштабного юридического мошенничества, поскольку по своему содержанию она является санкцией, принятие которой потребовало бы единогласного решения. Однако, чтобы избежать противодействия суверенных национальных правительств, это решение было мошенническим образом замаскировано под торговую меру, так что квалифицированного большинства оказалось достаточно", - приводит слова Сийярто агентство MTI.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
"Пора объединиться". Орбан сделал громкое заявление об Украине
Вчера, 10:34
 
ЭкономикаВенгрияРоссияЕвросоюзПетер СийяртоВ мире
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
