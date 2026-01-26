Рейтинг@Mail.ru
Венгрия обратится в суд из-за запрета ЕС на импорт российского газа - РИА Новости, 26.01.2026
16:26 26.01.2026 (обновлено: 16:33 26.01.2026)
Венгрия обратится в суд из-за запрета ЕС на импорт российского газа
Венгрия обратится в суд из-за запрета ЕС на импорт российского газа
2026-01-26T16:26:00+03:00
2026-01-26T16:33:00+03:00
венгрия
россия
евросоюз
петер сийярто
в мире
венгрия, россия, евросоюз, петер сийярто, в мире
Венгрия, Россия, Евросоюз, Петер Сийярто, В мире
Венгрия обратится в суд из-за запрета ЕС на импорт российского газа

Венгрия обратится в суд ЕС из-за запрета на импорт российского газа

© AP Photo / Anna SzilagyiЗдание парламента Венгрии
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© AP Photo / Anna Szilagyi
Здание парламента Венгрии. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 26 янв - РИА Новости. Венгрия обратится в суд ЕС с целью отмены плана RePowerEU, предполагающего запрет импорта газа из РФ в ЕС, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Из опубликованного ранее заявления Совета ЕС следует, что он дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года.
"Как только это решение будет официально опубликовано, правительство Венгрии подаст иск в суд ЕС, цель иска в том, чтобы суд ЕС аннулировал эту меру", - приводит слова Сийярто агентство MTI.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Дружба России с Сербией спасена. Но дорогой ценой
25 января, 08:00
 
ВенгрияРоссияЕвросоюзПетер СийяртоВ мире
 
 
Заголовок открываемого материала