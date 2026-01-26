https://ria.ru/20260126/vengriya-2070358725.html
Венгрия обратится в суд из-за запрета ЕС на импорт российского газа
Венгрия обратится в суд ЕС с целью отмены плана RePowerEU, предполагающего запрет импорта газа из РФ в ЕС, заявил венгерский министр иностранных дел и... РИА Новости, 26.01.2026
