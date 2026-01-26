Рейтинг@Mail.ru
Россия выполняет все обязательства по ВТС с Венесуэлой, заявил посол - РИА Новости, 26.01.2026
11:24 26.01.2026
Россия выполняет все обязательства по ВТС с Венесуэлой, заявил посол
2026-01-26T11:24:00+03:00
2026-01-26T11:24:00+03:00
россия, венесуэла, каракас
Россия, Венесуэла, Каракас
Россия выполняет все обязательства по ВТС с Венесуэлой, заявил посол

Протесты против санкционной политики США в Венесуэле. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россия продолжает в полном объеме выполнять все свои обязательства по военно-техническому сотрудничеству с Венесуэлой, заявил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
"Военно-техническое (сотрудничество - ред.) - оно продолжается, его никто не отменял. Все наши обязательства мы продолжаем выполнять в полном объеме", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В США раскрыли подробности о "дискомбобуляторе", примененном в Венесуэле
24 января, 18:48
 
