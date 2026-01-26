Рейтинг@Mail.ru
10:26 26.01.2026 (обновлено: 10:27 26.01.2026)
Родригес призвала перестать подчиняться диктату США
© AP Photo / Ariana CubillosДелси Родригес
© AP Photo / Ariana Cubillos
Делси Родригес. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что ее стране нужно перестать подчиняться диктату из Вашингтона.
"Хватит с нас вашингтонских приказов касаемо политики Венесуэлы. Пусть (внутри – ред.) венесуэльской политики разрешаются наши разногласия и внутренние конфликты", - приводит ее слова портал Ultimas Noticias.
Родригес также заявила в ходе мероприятия на нефтеперерабатывающем заводе возле города Пуэрто-Ла-Крус, что венесуэльцы должны говорить с США лицом к лицу, разрешать противоречия посредством дипломатии.
"Мы не боимся, потому что наш народ должен объединиться ради достижения мира и покоя у нас на родине", - подчеркнула она.
Также Родригес назвала январскую операцию США против Венесуэлы "самым мрачным" моментом, который может пережить человек.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, в результате которого погибли не менее 100 человек, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
