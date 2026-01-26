Рейтинг@Mail.ru
Украина вышла из соглашения СНГ об охране госграниц - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:32 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/ukraina-2070433098.html
Украина вышла из соглашения СНГ об охране госграниц
Украина вышла из соглашения СНГ об охране госграниц - РИА Новости, 26.01.2026
Украина вышла из соглашения СНГ об охране госграниц
Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения об охране государственных границ и морских экономических зон государств-участников СНГ,... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T22:32:00+03:00
2026-01-26T22:32:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769976_0:66:1042:652_1920x0_80_0_0_fed70492a115a4f1941290b152de276f.jpg
https://ria.ru/20260124/rossiya-2069991330.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769976_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_ba82a68887cecce18af9b4c28e25465d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, снг
В мире, Украина, Владимир Зеленский, СНГ
Украина вышла из соглашения СНГ об охране госграниц

Украина вышла из соглашения СНГ об охране госграниц и морских экономических зон

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения об охране государственных границ и морских экономических зон государств-участников СНГ, свидетельствует документ, опубликованный на сайте его офиса.
«
"Выйти из соглашения об охране государственных границ и морских экономических зон государств – участников Содружества Независимых Государств, заключенного 20 марта 1992 года в Киеве", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте офиса Зеленского.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Хребет ломается на глазах: Россия нащупала самое слабое место Украины
24 января, 08:00
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала