Украина вышла из соглашения СНГ об охране госграниц
Украина вышла из соглашения СНГ об охране госграниц - РИА Новости, 26.01.2026
Украина вышла из соглашения СНГ об охране госграниц
Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения об охране государственных границ и морских экономических зон государств-участников СНГ,... РИА Новости, 26.01.2026
украина
Украина вышла из соглашения СНГ об охране госграниц
Украина вышла из соглашения СНГ об охране госграниц и морских экономических зон