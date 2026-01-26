Рютте заявил о снижении эффективности украинской ПВО

БРЮССЕЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента заявил, что эффективность украинской ПВО падает из-за дефицита перехватчиков, на фоне чего Киеву всё труднее отражать ночные удары ракетами и дронами.
"Это мой последний пункт здесь, и этот пункт создала пара человек из вас. Как я уже говорил, каждую ночь сейчас около 20-50 ракет отправляются в Киев, Харьков и другие большие, большие населенные пункты в Украине, и сотни дронов. Уровень перехвата снизился. И уровень перехвата снизился потому, что некоторые из создаваемых сейчас в Украине систем (ПРО - ред.) не имеют достаточно перехватчиков, чтобы отбиваться", - сказал он.
Владимир Зеленский 18 декабря заявил, что на Украине закончились некоторые виды ракет к системам противовоздушной обороны, и вновь выпрашивал у западных стран боеприпасы или деньги.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Генсек НАТО ответил на вопрос о поставках Киеву ракет большей дальности
15 октября 2025, 09:28