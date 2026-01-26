В Раде боятся публично говорить о выводе войск из Донбасса, сообщают СМИ

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Депутаты Верховной Рады между собой неформально обсуждают компромиссы по завершению боевых действий, включая вывод украинских войск из Донбасса, однако публично боятся об этом говорить из-за риска обвинений в предательстве, сообщает украинское издание "Страна.ua"
"Вопрос, когда и как закончится война, звучит чаще всего первым, когда я приезжаю на округ. Люди устали, видя, что этому нет конца и края. Говорят всякое. Есть и такие, кто уже рукой махнул на Донбасс", — заявил изданию один из депутатов на условиях анонимности.
По словам другого парламентария, ситуация в стране становится слишком тяжёлой, чтобы власти и политики могли ограничиваться повторением лозунгов о продолжении войны "до победного конца". Дополнительными факторами, усиливающими позиции сторонников переговоров, называют кризис в энергетике, растущий раскол между США и Европой, а также неопределённость в вопросе дальнейшей военной и финансовой поддержки Украины.
Отдельное внимание в парламентской среде привлекают закрытые переговоры, проходящие в Абу-Даби. Несмотря на официальные заявления властей о неизменности позиции, источники издания "Страна.ua" утверждают, что внутри элит ходят слухи о смягчении переговорной линии по сравнению с предыдущими периодами.
В парламенте циркулируют слухи, что за более широкие компромиссы, включая компромисс по Донбассу, якобы выступает глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, участвующий в переговорах с РФ и США. Однако источники в его окружении это отрицают, подчёркивая, что его позиция полностью совпадает с позицией Владимира Зеленского и может измениться только вместе с ней.
При этом в депутатской среде говорят, что Арахамия, в отличие от бывшего главы офиса президента Андрея Ермака, действительно склонен к поиску точек сближения на переговорах, но строго в рамках, определённых Зеленским. Все ключевые решения, как подчёркивают источники издания, принимает лично Зеленский.
Оптимизм в связи с переговорами в ОАЭ ранее выразил и влиятельный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, отметив закрытый формат диалога и участие "сильных переговорщиков", включая главу офиса Зеленского Кирилла Буданова* и Арахамию.
В то же время в публичном пространстве по-прежнему доминируют жёсткие заявления сторонников войны "до конца". Так, секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко заявил в эфире "24 канала", что Украина должна воевать до полного уничтожения России. Подобные заявления, по словам источников, усиливают атмосферу страха среди депутатов, склонных к компромиссной риторике.
В таких оппозиционных фракциях как "Евросолидарность" и "Батькивщина", как анонимно рассказали изданию "Страна.ua" депутаты, публично доминирует риторика войны до победы, однако неофициально там заинтересованы в скорейшем окончании боевых действий, отмене военного положения и запуске политического процесса. При этом любые уступки Зеленского по Донбассу оппозиция намерена использовать против него на выборах.
* Внесен в список террористов и экстремистов