В Раде боятся публично говорить о выводе войск из Донбасса, сообщают СМИ

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Депутаты Верховной Рады между собой неформально обсуждают компромиссы по завершению боевых действий, включая вывод украинских войск из Донбасса, однако публично боятся об этом говорить из-за риска обвинений в предательстве, сообщает украинское издание "Страна.ua"

"Вопрос, когда и как закончится война, звучит чаще всего первым, когда я приезжаю на округ. Люди устали, видя, что этому нет конца и края. Говорят всякое. Есть и такие, кто уже рукой махнул на Донбасс", — заявил изданию один из депутатов на условиях анонимности.