На Украине рассказали о выплатах депутатам Рады "в конвертах"

«

"Депутаты (после февраля 2022 года – ред.) получали по 1-2 тысячи долларов в месяц за голосование в парламенте за определённые законопроекты. Потом выплаты увеличились до 5 тысяч долларов. Могли применяться и штрафные санкции. Тогда "зарплата" уменьшалась до трёх тысяч долларов", - сообщил Клименко в интервью Укринформ.