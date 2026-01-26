На Украине рассказали о выплатах депутатам Рады "в конвертах"

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Размер ежемесячных выплат "в конвертах" депутатам Верховной рады с 2022 года вырос с 1-2 тысяч долларов до пяти тысяч долларов, заявил руководитель специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Александр Клименко.
"Депутаты (после февраля 2022 года – ред.) получали по 1-2 тысячи долларов в месяц за голосование в парламенте за определённые законопроекты. Потом выплаты увеличились до 5 тысяч долларов. Могли применяться и штрафные санкции. Тогда "зарплата" уменьшалась до трёх тысяч долларов", - сообщил Клименко в интервью Укринформ.
По его словам, после того как в САП узнали о возобновлении данных выплат, ведомство продолжило расследования. Уже в декабре 2025 года обвинения в коррупции получили пять депутатов, указал он.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 14 января опубликовало аудиозапись разговора лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Пресс-секретарь САП Украины Ольга Постолюк сообщила, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении Тимошенко, которой предъявлены обвинения. Сама Тимошенко заявила, что на опубликованных НАБУ аудиозаписях не ее голос.
Ранее НАБУ ранее сообщило, что совместно с САП разоблачило группу депутатов Верховной рады, извлекавших выгоду за голосование в парламенте.
