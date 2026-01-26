Бывший испанский военный рассказал о "тактическом отступлении" Украины

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Украина пребывает в состоянии "тактического отступления", неся человеческие потери и теряя позиции, заявил в беседе с РИА Новости бывший испанский военный, сражавшийся в рядах российской армии, пожелавший не называть свое имя.

"Очевидно, что Украина теряет позиции уже, я бы сказал, год, полтора года как минимум, Украина пребывает в состоянии "тактического отступления", как это называют в Европе ... Сейчас они (Украина - ред) занимаются тем, что принято называть "обмен пространства на время". По сути, они держатся сколько могут, наносят столько урона, сколько могут, а потом отступают. Так что в последнее время они теряют позиции, очень много позиций", - сказал он.

"Сейчас Украина, учитывая количество потерянных солдат - а это абсолютно ужасающие цифры, точные данные неизвестны, но это выглядит так, словно уже потеряла одно или два поколения людей в стране, - сейчас Украина защищается в основном с помощью дронов, артиллерии, ракет и минометов, у них действительно нет рабочей силы или необходимого количества пехоты", - добавил бывший военный.