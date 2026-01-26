https://ria.ru/20260126/ukraina-2070427699.html
Бывший испанский военный рассказал о "тактическом отступлении" Украины
Бывший испанский военный рассказал о "тактическом отступлении" Украины - РИА Новости, 26.01.2026
Бывший испанский военный рассказал о "тактическом отступлении" Украины
Украина пребывает в состоянии "тактического отступления", неся человеческие потери и теряя позиции, заявил в беседе с РИА Новости бывший испанский военный,... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T21:44:00+03:00
2026-01-26T21:44:00+03:00
2026-01-26T21:44:00+03:00
в мире
украина
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155223/58/1552235875_0:185:2986:1865_1920x0_80_0_0_bfa9cfd07a45b9a77bab223fe205ac87.jpg
https://ria.ru/20251104/voennyj-2052713981.html
украина
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155223/58/1552235875_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_3f073ba334068f870eea3a4d3a8f7871.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, европа
Бывший испанский военный рассказал о "тактическом отступлении" Украины
Бывший испанский военный рассказал об украинских потерях в ходе отступления
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Украина пребывает в состоянии "тактического отступления", неся человеческие потери и теряя позиции, заявил в беседе с РИА Новости бывший испанский военный, сражавшийся в рядах российской армии, пожелавший не называть свое имя.
"Очевидно, что Украина
теряет позиции уже, я бы сказал, год, полтора года как минимум, Украина пребывает в состоянии "тактического отступления", как это называют в Европе
... Сейчас они (Украина - ред) занимаются тем, что принято называть "обмен пространства на время". По сути, они держатся сколько могут, наносят столько урона, сколько могут, а потом отступают. Так что в последнее время они теряют позиции, очень много позиций", - сказал он.
"Сейчас Украина, учитывая количество потерянных солдат - а это абсолютно ужасающие цифры, точные данные неизвестны, но это выглядит так, словно уже потеряла одно или два поколения людей в стране, - сейчас Украина защищается в основном с помощью дронов, артиллерии, ракет и минометов, у них действительно нет рабочей силы или необходимого количества пехоты", - добавил бывший военный.
По его мнению, это вопрос времени, Украина рано или поздно должна будет сдаться или у нее не останется людей, чтобы защищать страну.