Рейтинг@Mail.ru
Бывший испанский военный рассказал о "тактическом отступлении" Украины - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:44 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/ukraina-2070427699.html
Бывший испанский военный рассказал о "тактическом отступлении" Украины
Бывший испанский военный рассказал о "тактическом отступлении" Украины - РИА Новости, 26.01.2026
Бывший испанский военный рассказал о "тактическом отступлении" Украины
Украина пребывает в состоянии "тактического отступления", неся человеческие потери и теряя позиции, заявил в беседе с РИА Новости бывший испанский военный,... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T21:44:00+03:00
2026-01-26T21:44:00+03:00
в мире
украина
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155223/58/1552235875_0:185:2986:1865_1920x0_80_0_0_bfa9cfd07a45b9a77bab223fe205ac87.jpg
https://ria.ru/20251104/voennyj-2052713981.html
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155223/58/1552235875_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_3f073ba334068f870eea3a4d3a8f7871.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, европа
В мире, Украина, Европа
Бывший испанский военный рассказал о "тактическом отступлении" Украины

Бывший испанский военный рассказал об украинских потерях в ходе отступления

© Depositphotos.com / Andrey NekrasovФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© Depositphotos.com / Andrey Nekrasov
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Украина пребывает в состоянии "тактического отступления", неся человеческие потери и теряя позиции, заявил в беседе с РИА Новости бывший испанский военный, сражавшийся в рядах российской армии, пожелавший не называть свое имя.
"Очевидно, что Украина теряет позиции уже, я бы сказал, год, полтора года как минимум, Украина пребывает в состоянии "тактического отступления", как это называют в Европе... Сейчас они (Украина - ред) занимаются тем, что принято называть "обмен пространства на время". По сути, они держатся сколько могут, наносят столько урона, сколько могут, а потом отступают. Так что в последнее время они теряют позиции, очень много позиций", - сказал он.
"Сейчас Украина, учитывая количество потерянных солдат - а это абсолютно ужасающие цифры, точные данные неизвестны, но это выглядит так, словно уже потеряла одно или два поколения людей в стране, - сейчас Украина защищается в основном с помощью дронов, артиллерии, ракет и минометов, у них действительно нет рабочей силы или необходимого количества пехоты", - добавил бывший военный.
По его мнению, это вопрос времени, Украина рано или поздно должна будет сдаться или у нее не останется людей, чтобы защищать страну.
Мадрид - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Испанский военный оценил возможность отправки на Украину миротворцев
4 ноября 2025, 06:45
 
В миреУкраинаЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала