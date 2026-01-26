Тимошенко намерена подать заявление о преступлении на НАБУ и САП

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о намерении подать заявление о совершении преступления на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) из-за дела против нее по обвинению в подкупе депутатов Верховной рады, по ее словам, оно было сфальсифицировано.

По ее словам, во время обысков у нее в офисе представители антикоррупционных органов не нашли ничего кроме аналитических материалов о голосовании в Раде. Также она отметила, что не просила депутатов своей партии внести за нее залог, "они сами инициировали это".