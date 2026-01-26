https://ria.ru/20260126/ukraina-2070425450.html
Тимошенко намерена подать заявление о преступлении на НАБУ и САП
Тимошенко намерена подать заявление о преступлении на НАБУ и САП - РИА Новости, 26.01.2026
Тимошенко намерена подать заявление о преступлении на НАБУ и САП
Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о намерении подать заявление о совершении преступления на Национальное антикоррупционное бюро
украина
Тимошенко хочет подать заявление о преступлении на НАБУ и САП из-за дела на нее
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о намерении подать заявление о совершении преступления на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) из-за дела против нее по обвинению в подкупе депутатов Верховной рады, по ее словам, оно было сфальсифицировано.
Тимошенко
19 января заявила, что будет обращаться в Парламентскую ассамблею Совета Европы
, международные инстанции, апелляцию, чтобы получить оценку действиям антикоррупционных органов.
"Мы будем подавать заявление о преступлении, что они (НАБУ
И САП - ред.) фальсифицируют уголовное дело против заведомо невиновного человека. И мы будем подавать заявление о преступлении, чтобы их привлекли к уголовной ответственности", - сказала Тимошенко после заседаний суда, которое транслировал украинский "5-й канал".
По ее словам, во время обысков у нее в офисе представители антикоррупционных органов не нашли ничего кроме аналитических материалов о голосовании в Раде. Также она отметила, что не просила депутатов своей партии внести за нее залог, "они сами инициировали это".
Высший антикоррупционный суд Украины
16 января определил для Тимошенко залог в размере 767,6 тысячи долларов, который был полностью внесен 23 января.
НАБУ 14 января опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Сама Тимошенко заявила, что на опубликованных НАБУ аудиозаписях не ее голос.