Орбан поручил вызвать в МИД посла Украины из-за слов Зеленского

БУДАПЕШТ, 26 янв - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что поручил вызвать в МИД посла Украины из-за оскорбительных высказываний Владимира Зеленского, которые были признаны венгерскими органами безопасности частью акций Киева по вмешательству в венгерские парламентские выборы.