Орбан поручил вызвать в МИД посла Украины из-за слов Зеленского

БУДАПЕШТ, 26 янв - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что поручил вызвать в МИД посла Украины из-за оскорбительных высказываний Владимира Зеленского, которые были признаны венгерскими органами безопасности частью акций Киева по вмешательству в венгерские парламентские выборы.
"На прошлой неделе украинские политические лидеры, включая самого президента, выступили с резкими оскорбительными и угрожающими заявлениями в адрес Венгрии и венгерского правительства. Наши органы национальной безопасности оценили эту последнюю украинскую атаку и установили, что она является частью скоординированной серии действий Украины, направленных на вмешательство в венгерские выборы", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в его аккаунте в Facebook*.
Венгерский премьер подчеркнул, что власти не могут "позволить никому ставить под угрозу суверенитет Венгрии или прозрачность венгерских выборов".
"Именно поэтому сегодня я поручил министру иностранных дел Петеру Сийярто вызвать посла Украины в Венгрии. Мы защитим суверенитет и интересы Венгрии", - отметил Орбан.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
