20:17 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/ukraina-2070410187.html
Орбан поручил вызвать в МИД посла Украины из-за слов Зеленского
Орбан поручил вызвать в МИД посла Украины из-за слов Зеленского
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что поручил вызвать в МИД посла Украины из-за оскорбительных высказываний Владимира Зеленского, которые были... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T20:17:00+03:00
2026-01-26T20:17:00+03:00
Орбан поручил вызвать в МИД посла Украины из-за слов Зеленского

Орбан поручил вызвать в МИД посла Украины из-за оскорбительных слов Зеленского

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 26 янв - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что поручил вызвать в МИД посла Украины из-за оскорбительных высказываний Владимира Зеленского, которые были признаны венгерскими органами безопасности частью акций Киева по вмешательству в венгерские парламентские выборы.
"На прошлой неделе украинские политические лидеры, включая самого президента, выступили с резкими оскорбительными и угрожающими заявлениями в адрес Венгрии и венгерского правительства. Наши органы национальной безопасности оценили эту последнюю украинскую атаку и установили, что она является частью скоординированной серии действий Украины, направленных на вмешательство в венгерские выборы", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в его аккаунте в Facebook*.
Венгерский премьер подчеркнул, что власти не могут "позволить никому ставить под угрозу суверенитет Венгрии или прозрачность венгерских выборов".
"Именно поэтому сегодня я поручил министру иностранных дел Петеру Сийярто вызвать посла Украины в Венгрии. Мы защитим суверенитет и интересы Венгрии", - отметил Орбан.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В Киеве вышли из себя из-за карикатуры на Зеленского
4 июля 2025, 06:04
 
