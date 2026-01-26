Вступление Украины в НАТО сейчас не стоит на повестке дня, заявил Рютте

БРЮССЕЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента заявил, что вступление Украины в альянс сейчас не стоит на повестке дня, но есть некий "необратимый путь".