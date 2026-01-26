https://ria.ru/20260126/ukraina-2070409897.html
Вступление Украины в НАТО сейчас не стоит на повестке дня, заявил Рютте
Вступление Украины в НАТО сейчас не стоит на повестке дня, заявил Рютте - РИА Новости, 26.01.2026
Вступление Украины в НАТО сейчас не стоит на повестке дня, заявил Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента заявил, что вступление Украины в альянс сейчас не стоит на РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T20:14:00+03:00
2026-01-26T20:14:00+03:00
2026-01-26T20:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
марк рютте
владимир путин
нато
европарламент
украина
россия
Вступление Украины в НАТО сейчас не стоит на повестке дня, заявил Рютте
Рютте: вступление Украины в НАТО сейчас не стоит на повестке дня