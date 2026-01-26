Рейтинг@Mail.ru
Вступление Украины в НАТО сейчас не стоит на повестке дня, заявил Рютте
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:14 26.01.2026 (обновлено: 20:15 26.01.2026)
Вступление Украины в НАТО сейчас не стоит на повестке дня, заявил Рютте
Вступление Украины в НАТО сейчас не стоит на повестке дня, заявил Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента заявил, что вступление Украины в альянс сейчас не стоит на РИА Новости, 26.01.2026
Вступление Украины в НАТО сейчас не стоит на повестке дня, заявил Рютте

Рютте: вступление Украины в НАТО сейчас не стоит на повестке дня

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на саммите ЕС в Брюсселе
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента заявил, что вступление Украины в альянс сейчас не стоит на повестке дня, но есть некий "необратимый путь".
"Конечно, они (руководство Украины - ред.) бы хотели, чтобы Украина была в НАТО, но, как вы знаете, различные страны НАТО в данный момент блокируют это. Есть этот необратимый путь в НАТО, который все еще будет там, но в краткосрочной перспективе это политически, это практически сейчас не на повестке дня, и это означает, что гарантии безопасности тем более критичны, чтобы предотвратить русских от повторной атаки", - сказал он.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что членство Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России, именно эта угроза стала одной из причин начала специальной военной операции.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
