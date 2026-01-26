https://ria.ru/20260126/ukraina-2070409743.html
Более чем сорока депутатам Верховной рады предъявили обвинения в коррупции
Более чем сорока депутатам Верховной рады предъявили обвинения в коррупции - РИА Новости, 26.01.2026
Более чем сорока депутатам Верховной рады предъявили обвинения в коррупции
Свыше сорока депутатам Верховной рады текущего созыва предъявлены обвинения в коррупции, заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП)... РИА Новости, 26.01.2026
украина
САП предъявила обвинения в коррупции 41 депутату Рады