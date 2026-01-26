Рейтинг@Mail.ru
20:14 26.01.2026 (обновлено: 20:16 26.01.2026)
Более чем сорока депутатам Верховной рады предъявили обвинения в коррупции
в мире, украина, александр клименко, верховная рада украины, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
В мире, Украина, Александр Клименко, Верховная Рада Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
Более чем сорока депутатам Верховной рады предъявили обвинения в коррупции

САП предъявила обвинения в коррупции 41 депутату Рады

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Свыше сорока депутатам Верховной рады текущего созыва предъявлены обвинения в коррупции, заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Александр Клименко.
"Всего обвинения (в коррупции - ред.) от САП получил 41 депутат Верховной Рады IX созыва", - сообщил Клименко в интервью агентству Укринформ.
Также Клименко добавил, что за десять лет после начала работы антикоррупционных органов обвинения в коррупции получили 79 бывших и действующих украинских депутатов.
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
На Украине направили документы в Интерпол для объявления в розыск Миндича
Вчера, 19:57
 
В миреУкраинаАлександр КлименкоВерховная Рада УкраиныСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
 
 
Заголовок открываемого материала