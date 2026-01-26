На Украине направили документы в Интерпол для объявления в розыск Миндича

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Украинские антикоррупционные органы направили документы в Интерпол для объявления в международный розыск фигурантов дела о коррупции в энергетике на Украине Тимура Миндича и Александра Цукермана, заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко.
Комментируя вопрос "красной карточки", то есть выдачи Интерполом международного запроса на поиск и задержание указанных лиц, Клименко отметил, что пока информации об этом им не поступало.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.