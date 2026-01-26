Рейтинг@Mail.ru
На Украине направили документы в Интерпол для объявления в розыск Миндича - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:57 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/ukraina-2070406650.html
На Украине направили документы в Интерпол для объявления в розыск Миндича
На Украине направили документы в Интерпол для объявления в розыск Миндича - РИА Новости, 26.01.2026
На Украине направили документы в Интерпол для объявления в розыск Миндича
Украинские антикоррупционные органы направили документы в Интерпол для объявления в международный розыск фигурантов дела о коррупции в энергетике на Украине... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T19:57:00+03:00
2026-01-26T19:57:00+03:00
в мире
украина
тимур миндич
александр клименко
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
интерпол
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053907653_12:0:901:500_1920x0_80_0_0_416d5aed776c54c48d449518560f9389.jpg
https://ria.ru/20260125/ukraina-2070216899.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053907653_159:0:826:500_1920x0_80_0_0_b5e73afa0998e99113fdbf81727a2571.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, тимур миндич, александр клименко, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), интерпол, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), дело миндича
В мире, Украина, Тимур Миндич, Александр Клименко, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Интерпол, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Дело Миндича
На Украине направили документы в Интерпол для объявления в розыск Миндича

Киев направил в Интерпол документы для объявления в розыск Миндича и Цукермана

Тимур Миндич
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Тимур Миндич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Украинские антикоррупционные органы направили документы в Интерпол для объявления в международный розыск фигурантов дела о коррупции в энергетике на Украине Тимура Миндича и Александра Цукермана, заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко.
"Да, направили", - заявил Клименко в интервью агентству Укринформ, отвечая на вопрос о том, направляли ли сотрудники САП документы в Интерпол для объявления в международный розыск Миндича и Цукермана.
Комментируя вопрос "красной карточки", то есть выдачи Интерполом международного запроса на поиск и задержание указанных лиц, Клименко отметил, что пока информации об этом им не поступало.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Статус адвоката ничего не меняет для Ермака в деле Миндича, сообщили СМИ
25 января, 21:52
 
В миреУкраинаТимур МиндичАлександр КлименкоГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ИнтерполСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Дело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала