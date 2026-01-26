На Украине направили документы в Интерпол для объявления в розыск Миндича

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Украинские антикоррупционные органы направили документы в Интерпол для объявления в международный розыск фигурантов дела о коррупции в энергетике на Украине Тимура Миндича и Александра Цукермана, заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко.

Комментируя вопрос "красной карточки", то есть выдачи Интерполом международного запроса на поиск и задержание указанных лиц, Клименко отметил, что пока информации об этом им не поступало.