19:09 26.01.2026
Помощь Украине от Европы затягивает конфликт, считает испанский экс-военный
Помощь Украине от Европы затягивает конфликт, считает испанский экс-военный
Помощь Украине от Европы затягивает конфликт, считает испанский экс-военный

Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Помощь Украине, которую оказывает Европа, приводит к затягиванию конфликта, но рано или поздно Россия победит, сообщил РИА Новости бывший испанский военный, сражавшийся в рядах российской армии, пожелавший не называть свое имя.
"Очевидно, что все эти деньги должны быть использованы для других целей, а не для помощи Украине. Во-первых, потому что помощь Украине таким образом только приводит к бессмысленному затягиванию конфликта, ведь в конце концов ясно, что рано или поздно Россия победит в этой войне", - сказал он.
Собеседник агентства отметил, что за помощь Украине платят обычные люди, ведь каждый раз, когда испанец идет в супермаркет за продуктами, видит, что они стоят в разы больше, чем раньше.
"Я считаю, что эти деньги должны быть потрачены, например, на инфраструктуру... на образование, здравоохранение... на граждан, которые платят налоги, а не на помощь в войне, которая, во-первых, нецелесообразна, во-вторых, не имеет смысла, и, в-третьих, должна была закончиться уже давно", - сказал бывший военный.
Однако, по его мнению, проблема заключается в том, что "политика в Европе больше не является политикой, а превратилась в цирк".
СМИ: США будут унижать Европу, пока та не признает поражение на Украине
23 января, 14:01
 
