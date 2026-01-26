Тимошенко обвинила Раду в принятии антиконституционных законов

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которой Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинения в подкупе депутатов Верховной рады, заявила в суде, что украинский парламент за шесть лет принял сотни антиконституционных законов, разрушающих суверенитет страны и права людей.