Тимошенко обвинила Раду в принятии антиконституционных законов

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которой Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинения в подкупе депутатов Верховной рады, заявила в суде, что украинский парламент за шесть лет принял сотни антиконституционных законов, разрушающих суверенитет страны и права людей.
"За последние 6 лет сотни законов приняты, которые рушат суверенитет Украины - прямо противоречит конституции, рушат права и свободы людей - прямо противоречит Конституции, лишают народ Украины национальных богатств... Последние 6 лет в парламенте ведется вопиющая, антиконституционная, антинародная деятельности", - сказала Тимошенко, выступая в зале суда. Заседание транслирует украинский телеканал 5 канал".
Высший антикоррупционный суд Украины 16 января определил для Тимошенко залог в размере 767,6 тысячи долларов, который был полностью внесен 23 января. Она также была обязана сдать загранпаспорта, не выезжать за пределы Киевской области.
НАБУ 14 января опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Сама Тимошенко заявила, что на опубликованных НАБУ аудиозаписях не ее голос.