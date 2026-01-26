Источник: главы МИД Турции и Франции обсудят украинское урегулирование

АНКАРА, 26 янв - РИА Новости. Главы МИД Турции и Франции Хакан Фидан и Жан-Ноэль Барро во вторник обсудят дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Украине, заявил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.