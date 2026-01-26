Источник: главы МИД Турции и Франции обсудят украинское урегулирование

АНКАРА, 26 янв - РИА Новости. Главы МИД Турции и Франции Хакан Фидан и Жан-Ноэль Барро во вторник обсудят дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Украине, заявил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
В субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что делегации РФ и Украины контактировали напрямую.
Зеленский высказался о переговорах в Абу-Даби
25 января, 22:01
"Министр иностранных дел Хакан Фидан встретится с министром по делам Европы и иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро, который посетит Турцию 27 января", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, в ходе переговоров стороны намерены обсудить инициативы, направленные на прекращение конфликта между Россией и Украиной и достижение справедливого и прочного мира. Ожидается, что Фидан подчеркнёт необходимость продолжения дипломатических усилий в этом направлении и подтвердит готовность Анкары внести любой возможный вклад в мирный процесс.
Источник отметил, что встреча состоится в рамках регулярных контактов Турции и Франции по актуальным международным и региональным вопросам.