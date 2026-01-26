Рейтинг@Mail.ru
Источник: главы МИД Турции и Франции обсудят украинское урегулирование - РИА Новости, 26.01.2026
13:10 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/ukraina-2070314247.html
Источник: главы МИД Турции и Франции обсудят украинское урегулирование
Источник: главы МИД Турции и Франции обсудят украинское урегулирование - РИА Новости, 26.01.2026
Источник: главы МИД Турции и Франции обсудят украинское урегулирование
Главы МИД Турции и Франции Хакан Фидан и Жан-Ноэль Барро во вторник обсудят дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Украине, заявил РИА Новости... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T13:10:00+03:00
2026-01-26T13:10:00+03:00
в мире
украина
турция
франция
хакан фидан
жан-ноэль барро
мирный план сша по украине
украина
турция
франция
в мире, украина, турция, франция, хакан фидан, жан-ноэль барро, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Турция, Франция, Хакан Фидан, Жан-Ноэль Барро, Мирный план США по Украине
Источник: главы МИД Турции и Франции обсудят украинское урегулирование

Главы МИД Турции и Франции обсудят урегулирование на Украине

Стамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Стамбул. Архивное фото
АНКАРА, 26 янв - РИА Новости. Главы МИД Турции и Франции Хакан Фидан и Жан-Ноэль Барро во вторник обсудят дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Украине, заявил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
В субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что делегации РФ и Украины контактировали напрямую.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вильнюсе. 25 января 2026 - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Зеленский высказался о переговорах в Абу-Даби
25 января, 22:01
"Министр иностранных дел Хакан Фидан встретится с министром по делам Европы и иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро, который посетит Турцию 27 января", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, в ходе переговоров стороны намерены обсудить инициативы, направленные на прекращение конфликта между Россией и Украиной и достижение справедливого и прочного мира. Ожидается, что Фидан подчеркнёт необходимость продолжения дипломатических усилий в этом направлении и подтвердит готовность Анкары внести любой возможный вклад в мирный процесс.
Источник отметил, что встреча состоится в рамках регулярных контактов Турции и Франции по актуальным международным и региональным вопросам.
Глава МИД Турции Хакан Фидан во время интервью телеканалу NTV - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Глава МИД Турции призвал США проявить креативность в вопросе Украины
23 января, 22:59
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
