Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил меру пресечения детективу НАБУ, занимавшемуся делом Миндича - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:01 26.01.2026 (обновлено: 13:27 26.01.2026)
https://ria.ru/20260126/ukraina-2070312081.html
Суд продлил меру пресечения детективу НАБУ, занимавшемуся делом Миндича
Суд продлил меру пресечения детективу НАБУ, занимавшемуся делом Миндича - РИА Новости, 26.01.2026
Суд продлил меру пресечения детективу НАБУ, занимавшемуся делом Миндича
Печерский суд Киева до 15 марта продлил меру пресечения обвиняемому в госизмене детективу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслану... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T13:01:00+03:00
2026-01-26T13:27:00+03:00
в мире
киев
украина
владимир зеленский
тимур миндич
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
служба безопасности украины
дело миндича
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054127325_0:0:1670:940_1920x0_80_0_0_94b5890ac63a10de0d573013abfddb49.jpg
https://ria.ru/20260122/ukraina-2069599600.html
https://ria.ru/20260125/ukraina-2070185884.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054127325_235:0:1670:1076_1920x0_80_0_0_e852e1077dd9c0081b5f8d5d6a879cc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, владимир зеленский, тимур миндич, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), служба безопасности украины, дело миндича
В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Служба безопасности Украины, Дело Миндича
Суд продлил меру пресечения детективу НАБУ, занимавшемуся делом Миндича

Обвиняемому в госизмене детективу НАБУ Магамедрасулову продлили арест

Руслан Магамедрасулов
Руслан Магамедрасулов - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Руслан Магамедрасулов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Печерский суд Киева до 15 марта продлил меру пресечения обвиняемому в госизмене детективу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслану Магамедрасулову, который занимался прослушкой квартиры соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, сообщает в понедельник украинский телеканал "Общественное".
"Печерский районный суд Киева продлил детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову меру пресечения в виде личного обязательства до 15 марта", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного" со ссылкой на сообщение адвоката Магамедрасулова Елену Щербан.
Национальное антикоррупционное бюро Украины - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
НАБУ подозревает во взятках трех высших чиновников погранслужбы Украины
22 января, 15:08
Адвокат также сообщила о том, что сторона защиты детектива ищет экспертов за границей для изучения аудиозаписей, на которых основывается обвинение.
Также телеканал сообщил о том, что Печерский суд смягчил меру пресечения отцу детектива - Сентябру Магамедрасулову. Суд возложил на него только одно обязательство - сообщать следователям о смене места проживания.
Ранее глава НАБУ Семен Кривонос сообщил, что Руслан Магамедрасулов продолжает службу в ведомстве.
Служба безопасности Украины (СБУ) 8 августа сообщила об аресте отца детектива НАБУ Магамедрасулова, его подозревают в ведении бизнеса в РФ.
Украинский телеканал "Общественное" 3 декабря сообщил, что суд на Украине освободил из-под стражи Руслана Магамедрасулова, который расследовал дело о коррупции в энергетике и вел прослушку в квартире Миндича, где часто бывал Зеленский.
В июле украинские СМИ сообщили об обысках со стороны СБУ у детективов НАБУ и САП и задержании сотрудников агентств. Всего, по данным украинских СМИ, были задержаны пятеро сотрудников НАБУ, в том числе Магамедрасулов и Виктор Гусаров.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
В Раде хотят обратиться в НАБУ из-за новой схемы в "Энергоатоме"
25 января, 16:01
 
В миреКиевУкраинаВладимир ЗеленскийТимур МиндичНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Служба безопасности УкраиныДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала