Суд продлил меру пресечения детективу НАБУ, занимавшемуся делом Миндича
Суд продлил меру пресечения детективу НАБУ, занимавшемуся делом Миндича - РИА Новости, 26.01.2026
Суд продлил меру пресечения детективу НАБУ, занимавшемуся делом Миндича
Печерский суд Киева до 15 марта продлил меру пресечения обвиняемому в госизмене детективу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслану...
2026-01-26T13:01:00+03:00
2026-01-26T13:01:00+03:00
2026-01-26T13:27:00+03:00
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Печерский суд Киева до 15 марта продлил меру пресечения обвиняемому в госизмене детективу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслану Магамедрасулову, который занимался прослушкой квартиры соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, сообщает в понедельник украинский телеканал "Общественное".
"Печерский районный суд Киева
продлил детективу НАБУ
Руслану Магамедрасулову меру пресечения в виде личного обязательства до 15 марта", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного" со ссылкой на сообщение адвоката Магамедрасулова Елену Щербан.
Адвокат также сообщила о том, что сторона защиты детектива ищет экспертов за границей для изучения аудиозаписей, на которых основывается обвинение.
Также телеканал сообщил о том, что Печерский суд смягчил меру пресечения отцу детектива - Сентябру Магамедрасулову. Суд возложил на него только одно обязательство - сообщать следователям о смене места проживания.
Ранее глава НАБУ Семен Кривонос сообщил, что Руслан Магамедрасулов продолжает службу в ведомстве.
Служба безопасности Украины (СБУ
) 8 августа сообщила об аресте отца детектива НАБУ Магамедрасулова, его подозревают в ведении бизнеса в РФ.
.
Украинский телеканал "Общественное" 3 декабря сообщил, что суд на Украине
освободил из-под стражи Руслана Магамедрасулова, который расследовал дело о коррупции в энергетике и вел прослушку в квартире Миндича
, где часто бывал Зеленский.
.
В июле украинские СМИ сообщили об обысках со стороны СБУ у детективов НАБУ и САП и задержании сотрудников агентств. Всего, по данным украинских СМИ, были задержаны пятеро сотрудников НАБУ, в том числе Магамедрасулов и Виктор Гусаров.