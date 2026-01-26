Рейтинг@Mail.ru
Запад пытается переформатировать сознание украинцев, заявила Захарова
26.01.2026
Запад пытается переформатировать сознание украинцев, заявила Захарова
Запад пытается переформатировать сознание украинцев, заявила Захарова

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Запад пытается руками киевского режима переформатировать сознание людей на Украине, где уничтожают каноническую Украинскую православную церковь, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На встрече военного духовенства, представителей Минобороны, Росгвардии и силовых ведомств в рамках Международных Рождественских чтений Захарова отметила, что УПЦ переживает не просто гонения, а изничтожение.
"Не мне рассказывать о том, каким чудовищным нападениям, агрессии подвергаются верующие на Украине, где западные силы руками бесноватого киевского режима пытаются переформатировать самосознание людей, переписать историю, исказить память, вырывать из сердца веру", - подчеркнула она.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.
Захарова отреагировала на идею замены бюста Пушкина в Одессе
