СМИ: на Украине в некоторых заведениях включают в чек плату за генератор - РИА Новости, 26.01.2026
11:42 26.01.2026
СМИ: на Украине в некоторых заведениях включают в чек плату за генератор
СМИ: на Украине в некоторых заведениях включают в чек плату за генератор
в мире
украина
киев
украина
киев
в мире, украина, киев
В мире, Украина, Киев
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Плату за использование генератора для подключения электроэнергии начали включать прямо в чек в некоторых заведениях на Украине, сообщает агентство УНИАН.
"Появилась информация, что в некоторых заведениях начали включать плату за генератор прямо в чек", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Агентство также опубликовало чек, в котором одной из позиций на оплату значится генератор. Стоимость такой услуги – 90 гривен (158 рублей).
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко 26 сентября указал, что на Украине предстоящей зимой ожидаются отключения газа из-за отсутствия запасов, температура в квартирах будет достигать 12-14 градусов тепла. Украинский эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов, предупреждая о трудной зиме с температурой в квартирах до плюс десяти градусов и частыми отключениями света, 26 октября посоветовал жителям Киева переждать зиму в сельских домах с печным отоплением.
