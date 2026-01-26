СМИ: на Украине в некоторых заведениях включают в чек плату за генератор

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Плату за использование генератора для подключения электроэнергии начали включать прямо в чек в некоторых заведениях на Украине, сообщает агентство УНИАН.

"Появилась информация, что в некоторых заведениях начали включать плату за генератор прямо в чек", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.

Агентство также опубликовало чек, в котором одной из позиций на оплату значится генератор. Стоимость такой услуги – 90 гривен (158 рублей).

Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.