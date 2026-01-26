Несколько стран ЕС выступили против присоединения Украины, пишет FT

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Некоторые страны ЕС выступают против обсуждаемого в рамках урегулирования на Украине вступления Киева в Евросоюз в 2027 году, пишет газета Financial Times.
"Изначальные проекты пана по урегулированию из 20 пунктов, обсуждаемые на переговорах под руководством США, указывали дату вступления (Украины в ЕС - ред.) на 2027 год, но этот вопрос находится на стадии обсуждения после возражений со стороны некоторых стран ЕС", - говорится в материале FT.
Украинский вице-премьер Тарас Качка в интервью изданию признал, что дата вступления Украины в Евросоюз "еще не" согласована.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине статус страны-кандидата. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев в противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева. При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС.