Несколько стран ЕС выступили против присоединения Украины, пишет FT - РИА Новости, 26.01.2026
11:31 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/ukraina-2070289539.html
Несколько стран ЕС выступили против присоединения Украины, пишет FT
Несколько стран ЕС выступили против присоединения Украины, пишет FT - РИА Новости, 26.01.2026
Несколько стран ЕС выступили против присоединения Украины, пишет FT
Некоторые страны ЕС выступают против обсуждаемого в рамках урегулирования на Украине вступления Киева в Евросоюз в 2027 году, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T11:31:00+03:00
2026-01-26T11:31:00+03:00
в мире
украина
киев
сша
тарас качка
дмитрий песков
евросоюз
украина
киев
сша
в мире, украина, киев, сша, тарас качка, дмитрий песков, евросоюз
В мире, Украина, Киев, США, Тарас Качка, Дмитрий Песков, Евросоюз
Несколько стран ЕС выступили против присоединения Украины, пишет FT

FT: некоторые страны ЕС выступают против вступления Украины в Союз 2027 г

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Некоторые страны ЕС выступают против обсуждаемого в рамках урегулирования на Украине вступления Киева в Евросоюз в 2027 году, пишет газета Financial Times.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на украинских и американских чиновников сообщала, что возможность вступления Украины в ЕС уже в 2027 году обсуждается в рамках переговоров по урегулированию, но это беспокоит некоторые европейские государства.
"Изначальные проекты пана по урегулированию из 20 пунктов, обсуждаемые на переговорах под руководством США, указывали дату вступления (Украины в ЕС - ред.) на 2027 год, но этот вопрос находится на стадии обсуждения после возражений со стороны некоторых стран ЕС", - говорится в материале FT.
Украинский вице-премьер Тарас Качка в интервью изданию признал, что дата вступления Украины в Евросоюз "еще не" согласована.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине статус страны-кандидата. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев в противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева. При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС.
В миреУкраинаКиевСШАТарас КачкаДмитрий ПесковЕвросоюз
 
 
