Украина заняла 20-е место в мире по уровню военной мощи
Украина заняла 20-е место в мире по уровню военной мощи - РИА Новости, 26.01.2026
Украина заняла 20-е место в мире по уровню военной мощи
Украина занимает 20-е место в мире по уровню военной мощи в начале 2026 года, следует из данных рейтинга военной мощи Global Firepower 2026 года. РИА Новости, 26.01.2026
Украина заняла 20-е место в мире по уровню военной мощи
Global Firepower: Украина заняла 20-е место по уровню военной мощи