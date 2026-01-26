Рейтинг@Mail.ru
Украина заняла 20-е место в мире по уровню военной мощи
11:10 26.01.2026 (обновлено: 11:13 26.01.2026)
Украина заняла 20-е место в мире по уровню военной мощи
Украина заняла 20-е место в мире по уровню военной мощи - РИА Новости, 26.01.2026
Украина заняла 20-е место в мире по уровню военной мощи
Украина занимает 20-е место в мире по уровню военной мощи в начале 2026 года, следует из данных рейтинга военной мощи Global Firepower 2026 года. РИА Новости, 26.01.2026
в мире
украина
россия
сша
украина
россия
сша
в мире, украина, россия, сша
В мире, Украина, Россия, США
Украина заняла 20-е место в мире по уровню военной мощи

Global Firepower: Украина заняла 20-е место по уровню военной мощи

Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Украина занимает 20-е место в мире по уровню военной мощи в начале 2026 года, следует из данных рейтинга военной мощи Global Firepower 2026 года.
Ранее сообщалось, что Россия остается на втором месте, первое место в рейтинге занимает США. В рамках рейтинга для вычисления индекса военной мощи 145 стран оцениваются более 60 факторов, среди которых финансовая ситуация в государстве, географическое положение, логистические возможности и другие.
"По состоянию на 2026 год Украина занимает 20 место из 145 стран", - сообщается на сайте рейтинга.
Global Firepower (GFP) - рейтинг, который составляется с 2005 года. Входит в сеть Military Factory, которая предоставляет данные о вооружении стран.
24.01.2026
Хребет ломается на глазах: Россия нащупала самое слабое место Украины
24 января, 08:00
 
В мире, Украина, Россия, США
 
 
