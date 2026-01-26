СМИ: несколько лидеров ЕС выразили обеспокоенность из-за плана по Украине

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Несколько лидеров европейских государств выразили обеспокоенность из-за того, что план в Европе по вопросу восстановления Украины увязали с ускоренным членством страны в ЕС, пишет издание Politico со ссылкой на европейского дипломата.
Ранее Politico со ссылкой на документ сообщало, что США и Евросоюз надеются привлечь 800 миллиардов долларов государственных и частных средств на помощь в восстановлении Украины после завершения конфликта. Отмечалось, что документ содержит 18 страниц и представляет собой десятилетний план, гарантирующий восстановление Украины и быстрый путь к членству в ЕС.
"После этого не было особых обсуждений, но несколько лидеров высказали обеспокоенность из-за части о вступлении в ЕС", - заявил дипломат.
Многие лидеры европейских стран заявили о "непредвиденных осложнениях для союза" в связи с процессом вступления Украины и его связи с планом по восстановлению. Отмечается, что один из лидеров на встрече в пятницу заявил о необходимости рассматривать вступление Украины на основе заслуг Киева, а другой подтвердил давнюю позицию против членства страны в блоке.