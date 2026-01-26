Рейтинг@Mail.ru
СМИ: несколько лидеров ЕС выразили обеспокоенность из-за плана по Украине
10:24 26.01.2026 (обновлено: 11:00 26.01.2026)
СМИ: несколько лидеров ЕС выразили обеспокоенность из-за плана по Украине
Несколько лидеров европейских государств выразили обеспокоенность из-за того, что план в Европе по вопросу восстановления Украины увязали с ускоренным членством РИА Новости, 26.01.2026
СМИ: несколько лидеров ЕС выразили обеспокоенность из-за плана по Украине

Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Несколько лидеров европейских государств выразили обеспокоенность из-за того, что план в Европе по вопросу восстановления Украины увязали с ускоренным членством страны в ЕС, пишет издание Politico со ссылкой на европейского дипломата.
Ранее Politico со ссылкой на документ сообщало, что США и Евросоюз надеются привлечь 800 миллиардов долларов государственных и частных средств на помощь в восстановлении Украины после завершения конфликта. Отмечалось, что документ содержит 18 страниц и представляет собой десятилетний план, гарантирующий восстановление Украины и быстрый путь к членству в ЕС.
Западных экспертов смутили "нахальные" слова Макрона о помощи Украине
22 января, 09:52
22 января, 09:52
"После этого не было особых обсуждений, но несколько лидеров высказали обеспокоенность из-за части о вступлении в ЕС", - заявил дипломат.
Многие лидеры европейских стран заявили о "непредвиденных осложнениях для союза" в связи с процессом вступления Украины и его связи с планом по восстановлению. Отмечается, что один из лидеров на встрече в пятницу заявил о необходимости рассматривать вступление Украины на основе заслуг Киева, а другой подтвердил давнюю позицию против членства страны в блоке.
В Нидерландах назвали продолжение военной помощи Украине преступлением
18 января, 16:43
18 января, 16:43
 
