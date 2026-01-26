СМИ: несколько лидеров ЕС выразили обеспокоенность из-за плана по Украине

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Несколько лидеров европейских государств выразили обеспокоенность из-за того, что план в Европе по вопросу восстановления Украины увязали с ускоренным членством страны в ЕС, пишет издание Politico со ссылкой на европейского дипломата.