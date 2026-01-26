Рейтинг@Mail.ru
08:51 26.01.2026
На Украине считают американский СПГ спасением, пишет Politico
На Украине считают американский СПГ спасением, пишет Politico

Объекты газотранспортной системы Украины
Объекты газотранспортной системы Украины - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Объекты газотранспортной системы Украины. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Джеймс О'Брайен, глава отдела торговли компании "Д.Трейдинг", которая входит в украинский энергохолдинг ДТЭК, заявил, что американский СПГ для Украины - это не риск, а единственное спасение, сообщает газета Politico.
"Он (О'Брайен - ред.)... добавил, что для Украины американский СПГ "не риск, а спасательный круг", - говорится в сообщении.
По его словам, ДТЭК не планирует сокращать сотрудничество с американскими поставщиками, а наоборот, активно стремится расширить объемы поставок, чтобы покрыть их критическую нехватку в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе в 2026-2027 годах.
"Д.Трейдинг" - это группа компаний с офисами в Киеве, Загребе, Амстердаме и швейцарском городе Бар.
В июне 2024 года украинская компания "Д.Трейдинг", созданная энергохолдингом ДТЭК для развития торговли энергоресурсами, заключила соглашение с американской компанией Venture Global о поставках американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину и в страны Восточной Европы. Соглашение подразумевает поддержку средне- и долгосрочных потребностей Украины и региона Восточной Европы в сфере энергетической безопасности, а также сотрудничество по предоставлению доступа к мощностям регазификационных установок и газопроводов.
В миреУкраинаВосточная ЕвропаКиевДТЭКPolitico
 
 
