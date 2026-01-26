На Украине считают американский СПГ спасением, пишет Politico

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Джеймс О'Брайен, глава отдела торговли компании "Д.Трейдинг", которая входит в украинский энергохолдинг ДТЭК, заявил, что американский СПГ для Украины - это не риск, а единственное спасение, сообщает газета Politico.