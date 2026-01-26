В Google Play появилась игра "Побег из ТЦК"

По данным издания, игроку предлагают прокладывать подземные тоннели, обходить охрану, улучшать навыки и инструменты, обмениваться предметами с другими заключенными и принимать решения, влияющие на исход побега. В игре заявлена система прокачки, скрытность и элементы стратегии.

"Разработчики делают ставку на реалистичную тюремную обстановку и сюжет, в котором нужно раскрывать "секреты режима", шаг за шагом прокладывая путь к свободе. Пользователи в комментариях жалуются, что в игре много багов (ошибок - ред.)", - отмечается в публикации.