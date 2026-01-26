В Google Play появилась игра "Побег из ТЦК"

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Игра "Побег из ТЦК" (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) с реалистичной тюремной обстановкой появилась в украинских App Store и Google Play, сообщает издание "Страна.ua".
"В App Store и Google Play появилась игра "Втеча з ТЦК" (в переводе с украинского - "Побег из ТЦК" - ред.) - симулятор побега из военной тюрьмы от первого лица", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По данным издания, игроку предлагают прокладывать подземные тоннели, обходить охрану, улучшать навыки и инструменты, обмениваться предметами с другими заключенными и принимать решения, влияющие на исход побега. В игре заявлена система прокачки, скрытность и элементы стратегии.
"Разработчики делают ставку на реалистичную тюремную обстановку и сюжет, в котором нужно раскрывать "секреты режима", шаг за шагом прокладывая путь к свободе. Пользователи в комментариях жалуются, что в игре много багов (ошибок - ред.)", - отмечается в публикации.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
