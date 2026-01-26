https://ria.ru/20260126/ukraina-2070241857.html
У Киева нет альтернативы мирному соглашению с Россией, считает эксперт
АНКАРА, 26 янв - РИА Новости. У Украины, по сути, не остаётся альтернатив мирному соглашению с Россией, тогда как иной сценарий может привести страну к длительной зависимости от Запада, заявил в комментарии РИА Новости турецкий публицист Огузхан Сарыгюль.
В субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России
, США
и Украины
в столице Объединенных Арабских Эмиратов.
"Украина должна пойти на соглашение и отказаться от дальнейшей конфронтации", - заявил собеседник агентства.
По словам публициста, продолжение конфликта, по его оценке, не отвечает интересам украинского общества и лишь усугубляет внешнюю зависимость страны. Он считает, что украинскому руководству следует сосредоточиться на поиске компромиссного политического решения, которое позволило бы, как выразился публицист, защитить интересы населения и избежать затяжного кризиса.
Сарыгюль также утверждает, что, с его точки зрения, отказ от переговоров может привести к долгосрочным негативным последствиям для суверенитета и внутреннего развития Украины.