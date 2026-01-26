Рейтинг@Mail.ru
У Киева нет альтернативы мирному соглашению с Россией, считает эксперт
05:35 26.01.2026
У Киева нет альтернативы мирному соглашению с Россией, считает эксперт
в мире
россия
украина
киев
Публицист Сарыгюль: у Украины не остается альтернативы мирному соглашению с РФ

Публицист Сарыгюль: у Украины не остается альтернативы мирному соглашению с РФ

Флаг и герб Украины. Архивное фото
АНКАРА, 26 янв - РИА Новости. У Украины, по сути, не остаётся альтернатив мирному соглашению с Россией, тогда как иной сценарий может привести страну к длительной зависимости от Запада, заявил в комментарии РИА Новости турецкий публицист Огузхан Сарыгюль.
В субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов.
Переговоры делегаций России и Украины с участием представителей Турции во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Киев не ответил на предложения России на переговорах в Стамбуле, заявил МИД
25 января, 02:43
"Украина должна пойти на соглашение и отказаться от дальнейшей конфронтации", - заявил собеседник агентства.
По словам публициста, продолжение конфликта, по его оценке, не отвечает интересам украинского общества и лишь усугубляет внешнюю зависимость страны. Он считает, что украинскому руководству следует сосредоточиться на поиске компромиссного политического решения, которое позволило бы, как выразился публицист, защитить интересы населения и избежать затяжного кризиса.
Сарыгюль также утверждает, что, с его точки зрения, отказ от переговоров может привести к долгосрочным негативным последствиям для суверенитета и внутреннего развития Украины.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
"Она беспощадна": Пушков резко высказался об Украине
Вчера, 05:01
 
