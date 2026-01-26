"Выход только один": на Украине выступили с призывом о Путине

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Украина должна пойти на прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
"Выход какой на сегодняшний день? Только один — это переговоры с Путиным. Больше нет никаких вариантов", — сказал он.
По словам политолога, для этого необходимо подобрать такую фигуру, которая будет на это способна, и отказаться от навязанной Западом идеи о нанесении стратегического поражения России.
В четверг Владимир Зеленский выступил с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он посвятил ее критике Европы, обвинив ту в бездействии и несамостоятельности, а также потребовал от западных союзников увеличить поддержку Украины, несмотря на заявления ряда стран, что они предпочли бы тратить деньги на своих граждан, а не на продолжение войны и подпитку украинской коррупции.
Переговоры, прошедшие до этого между США и Украиной в Давосе, по сообщениям издания Financial Times, закончились полным провалом, так как документы, относительно которых велись переговоры перед саммитом, в итоге не были подписаны. Отмечается, что это стало настоящим ударом для Зеленского.