"Выход только один": на Украине выступили с призывом о Путине
03:56 26.01.2026
"Выход только один": на Украине выступили с призывом о Путине
Украина должна пойти на прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего...
"Выход только один": на Украине выступили с призывом о Путине

Соскин: Украине необходимо пойти на прямые переговоры с Путиным

Киев
Киев - РИА Новости, 26.01.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Украина должна пойти на прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
"Выход какой на сегодняшний день? Только один — это переговоры с Путиным. Больше нет никаких вариантов", — сказал он.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
"Будут силовые изменения". Вучич сделал громкое заявление об Украине
Вчера, 22:15
Вчера, 22:15
По словам политолога, для этого необходимо подобрать такую фигуру, которая будет на это способна, и отказаться от навязанной Западом идеи о нанесении стратегического поражения России.
«
"Собственно, в этом план и есть: руками Украины, руками, ногами, жизнью Украины нанести смертельный удар Российской Федерации, Путину и так далее. Но надо прекратить этот план", — резюмировал Соскин.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Зеленский высказался о врагах Украины, исказив историю
Вчера, 20:48
Вчера, 20:48
В четверг Владимир Зеленский выступил с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он посвятил ее критике Европы, обвинив ту в бездействии и несамостоятельности, а также потребовал от западных союзников увеличить поддержку Украины, несмотря на заявления ряда стран, что они предпочли бы тратить деньги на своих граждан, а не на продолжение войны и подпитку украинской коррупции.
Переговоры, прошедшие до этого между США и Украиной в Давосе, по сообщениям издания Financial Times, закончились полным провалом, так как документы, относительно которых велись переговоры перед саммитом, в итоге не были подписаны. Отмечается, что это стало настоящим ударом для Зеленского.
Работа ПВО в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
СМИ: Россия нанесла критический удар по украинской обороне
01:07
01:07
 
В миреУкраинаРоссияДавосВладимир ПутинОлег СоскинВладимир Зеленский
 
 
