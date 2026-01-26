Зеленский едва не выдал себя в Литве

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский едва не перешел на русский язык во время пресс-конференции в Вильнюсе с президентами Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Каролем Навроцким.

Зеленский едва не сказал слово "возможность" по-русски, однако затем исправил себя и произнес это слово на украинском языке.

Возможность . — Прим. ред.) конкретные даты окончания этой войны", — сказал он. "Конкретные гарантии безопасности для Украины , которые дают (. — Прим. ред.) конкретные даты окончания этой войны", — сказал он.

Ранее Зеленский уже попадал в неловкие ситуации. Так, в начале января, выступая на встрече советников по вопросам нацбезопасности европейских стран, он оговорился на английском языке и заявил, что надеется на "встречу с сексом" в Париже

В последнее время власти Украины ведут борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией . Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.