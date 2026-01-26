Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Россия нанесла критический удар по украинской обороне
01:07 26.01.2026 (обновлено: 01:46 26.01.2026)
СМИ: Россия нанесла критический удар по украинской обороне
ВС России лишили украинские системы ПВО эффективности, пишет газета Telegraph. РИА Новости, 26.01.2026
в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, киев
В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Киев
СМИ: Россия нанесла критический удар по украинской обороне

Telegraph: Россия сделала украинскую ПВО неэффективной

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРабота ПВО в Киеве
Работа ПВО в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Работа ПВО в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. ВС России лишили украинские системы ПВО эффективности, пишет газета Telegraph.
"Интенсивность российских атак истощила ограниченные запасы зенитных ракет Украины и увеличила финансовые затраты на сбитие российских беспилотников до неприемлемого уровня", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Зеленский отказался от вывода ВСУ из Донбасса
Вчера, 20:58
Как поясняет издание, разгоревшиеся противоречия в рядах союзников Киева привели к тому, что их помощь стала носить лишь условный характер.
"Политические распри и оперативные проблемы снизили эффективность помощи Украине в области противовоздушной обороны", — заключил автор.
Минобороны России раннее сообщило, что в ночь на субботу нанесла массированный удар возмездия по украинскому заводу, выпускающему беспилотники дальнего действия, и объектам ТЭК, связанным с ВСУ. В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Зеленский высказался о врагах Украины, исказив историю
Вчера, 20:48
 
