МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. ВС России лишили украинские системы ПВО эффективности, пишет газета Telegraph.
"Интенсивность российских атак истощила ограниченные запасы зенитных ракет Украины и увеличила финансовые затраты на сбитие российских беспилотников до неприемлемого уровня", — говорится в материале.
Как поясняет издание, разгоревшиеся противоречия в рядах союзников Киева привели к тому, что их помощь стала носить лишь условный характер.
"Политические распри и оперативные проблемы снизили эффективность помощи Украине в области противовоздушной обороны", — заключил автор.
Минобороны России раннее сообщило, что в ночь на субботу нанесла массированный удар возмездия по украинскому заводу, выпускающему беспилотники дальнего действия, и объектам ТЭК, связанным с ВСУ. В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.