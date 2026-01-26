Рейтинг@Mail.ru
Турция готова принять переговоры России и Украины, сообщил источник - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:05 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/turtsija-2070263657.html
Турция готова принять переговоры России и Украины, сообщил источник
Турция готова принять переговоры России и Украины, сообщил источник - РИА Новости, 26.01.2026
Турция готова принять переговоры России и Украины, сообщил источник
Турция готова вновь принять переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле при наличии соответствующего запроса со стороны участников, однако на данный момент РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T10:05:00+03:00
2026-01-26T10:05:00+03:00
в мире
россия
украина
стамбул
алексей полищук
сергей лавров
владимир зеленский
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030988709_0:83:1280:803_1920x0_80_0_0_349b659918203714b10eb79c7676e210.jpg
https://ria.ru/20260126/peregovory-2070257466.html
https://ria.ru/20260125/zelenskij-2070217421.html
россия
украина
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030988709_14:0:1151:853_1920x0_80_0_0_cf12705f39268b7a3b2313edcf34f0f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, стамбул, алексей полищук, сергей лавров, владимир зеленский, снг
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Алексей Полищук, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, СНГ
Турция готова принять переговоры России и Украины, сообщил источник

Турция готова принять переговоры России и Украины в Стамбуле

© РИА НовостиПереговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 26 янв - РИА Новости. Турция готова вновь принять переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле при наличии соответствующего запроса со стороны участников, однако на данный момент таких сигналов не поступало, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Ранее директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил РИА Новости, что Москва открыта к продолжению диалога с Киевом в Стамбуле. Полищук напомнил, что в 2025 году МИД Украины заявил о приостановке переговоров в Стамбуле якобы из-за отсутствия "ощутимого прогресса". По словам дипломата, озвученная причина приостановки переговоров является надуманной.
Саммит России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
На Западе выступили с внезапным призывом о переговорах с Россией
Вчера, 09:34
"Турция является принимающей стороной переговоров. При наличии обращений мы готовы, но пока таких сигналов нет", — заявил собеседник агентства.
Турция продолжает контакты с Москвой и Киевом в рамках посредничества по урегулированию конфликта на Украине, окно возможностей для переговорного процесса сохраняется, сообщил ранее РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Россия и Украина провели ранее три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вильнюсе. 25 января 2026 - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Зеленский высказался о переговорах в Абу-Даби
25 января, 22:01
 
В миреРоссияУкраинаСтамбулАлексей ПолищукСергей ЛавровВладимир ЗеленскийСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала