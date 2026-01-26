Турция готова принять переговоры России и Украины, сообщил источник

АНКАРА, 26 янв - РИА Новости. Турция готова вновь принять переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле при наличии соответствующего запроса со стороны участников, однако на данный момент таких сигналов не поступало, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Ранее директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил РИА Новости, что Москва открыта к продолжению диалога с Киевом в Стамбуле. Полищук напомнил, что в 2025 году МИД Украины заявил о приостановке переговоров в Стамбуле якобы из-за отсутствия "ощутимого прогресса". По словам дипломата, озвученная причина приостановки переговоров является надуманной.
"Турция является принимающей стороной переговоров. При наличии обращений мы готовы, но пока таких сигналов нет", — заявил собеседник агентства.
Россия и Украина провели ранее три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
