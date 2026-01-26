Турция готова принять переговоры России и Украины, сообщил источник

АНКАРА, 26 янв - РИА Новости. Турция готова вновь принять переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле при наличии соответствующего запроса со стороны участников, однако на данный момент таких сигналов не поступало, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.