Россияне стали чаще обращаться к туроператорам при поездках в Европу - РИА Новости, 26.01.2026
11:33 26.01.2026
Россияне стали чаще обращаться к туроператорам при поездках в Европу
Россияне стали чаще обращаться к туроператорам при поездках в Европу
Россияне в последние годы стали чаще обращаться к туроператорам при поездках в Европу, так как те могут помочь правильно подготовить документы для получения... РИА Новости, 26.01.2026
европа
россия
италия
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
еврокомиссия
европа
россия
италия
европа, россия, италия, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), еврокомиссия
Европа, Россия, Италия, Майя Ломидзе, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Еврокомиссия
Россияне стали чаще обращаться к туроператорам при поездках в Европу

АТОР: россияне стали чаще обращаться к туроператорам при поездках в Европу

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россияне в последние годы стали чаще обращаться к туроператорам при поездках в Европу, так как те могут помочь правильно подготовить документы для получения визы, а также подтвердить туристические цели визита, сообщила в интервью РИА Новости глава Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.
"До пандемии доля самостоятельных туристов, отправляющихся в Европу, росла и в некоторых странах была доминирующей. Сейчас наоборот: все больше туристов обращаются к туроператорам, а доля самостоятельных - снизилась", - сказала Ломидзе.
По оценкам экспертов АТОР, отметила она, доля самостоятельных туристов не превышает 30% от "весьма сократившегося потока в Европу".
"Туроператоры могут помочь получить слоты на подачу документов на визу. И хотя при такой подаче вероятность отказа сохраняется, но оператор правильно подготовит документы, подтвердит проживание в гостинице, оплатит экскурсии и так далее. Для консульства это некая, пусть и небольшая, но гарантия реальных туристических целей", - пояснила Ломидзе.
В ноябре прошлого года Европейская комиссия заявила об ограничении выдачи гражданам России многократных шенгенских виз. В ЕК говорили, что решение было принято после согласования всеми странами шенгенского пространства.
Говоря о том, какова сейчас статистика выдачи виз шенгенскими странами в 2025 году, Ломидзе указала, что эта статистика появится не раньше марта текущего года.
"Но у нас есть данные за 2024 год, которые вполне себе релевантные - тогда страны Шенгенского соглашения выдали более 500 тысяч виз всех видов, включая образовательные, гуманитарные и туристические. При этом далеко не все страны Шенгена выдают туристические визы. По-прежнему их можно получить в визовых центрах Италии, Испании, Греции, Франции, Венгрии. Швейцария тоже присутствует", - напомнила глава АТОР.
"Из 500 тысяч виз, выданных по всем целям, в 2024 году почти половина были многократными. В 2025 году, по экспертным оценкам, количество многократных виз если и сократилось, то незначительно. Примерно 43-49% виз, которые выдавались туристам, являлись многократными", - продолжила Ломидзе.
При этом она подчеркнула, что у каждой страны есть свобода выбора и она может действовать на свое усмотрение в вопросе выдачи многократных виз.
"Говоря о визах, не могу не сказать об отказах. В 2024 году они составили порядка 7% - это меньше, чем в среднем по миру, 14%. Повторюсь, это касается всех видов виз. В 2025 году мы не видим тенденции существенного увеличения этой доли по России", - заключила глава АТОР.
ЕвропаРоссияИталияМайя ЛомидзеАссоциация туроператоров России (АТОР)Еврокомиссия
 
 
