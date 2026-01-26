Россияне стали чаще обращаться к туроператорам при поездках в Европу

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россияне в последние годы стали чаще обращаться к туроператорам при поездках в Европу, так как те могут помочь правильно подготовить документы для получения визы, а также подтвердить туристические цели визита, сообщила в интервью РИА Новости глава Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.

"До пандемии доля самостоятельных туристов, отправляющихся в Европу , росла и в некоторых странах была доминирующей. Сейчас наоборот: все больше туристов обращаются к туроператорам, а доля самостоятельных - снизилась", - сказала Ломидзе

По оценкам экспертов АТОР , отметила она, доля самостоятельных туристов не превышает 30% от "весьма сократившегося потока в Европу".

"Туроператоры могут помочь получить слоты на подачу документов на визу. И хотя при такой подаче вероятность отказа сохраняется, но оператор правильно подготовит документы, подтвердит проживание в гостинице, оплатит экскурсии и так далее. Для консульства это некая, пусть и небольшая, но гарантия реальных туристических целей", - пояснила Ломидзе.

В ноябре прошлого года Европейская комиссия заявила об ограничении выдачи гражданам России многократных шенгенских виз. В ЕК говорили, что решение было принято после согласования всеми странами шенгенского пространства.

Говоря о том, какова сейчас статистика выдачи виз шенгенскими странами в 2025 году, Ломидзе указала, что эта статистика появится не раньше марта текущего года.

Испании, Греции, Франции, Венгрии. "Но у нас есть данные за 2024 год, которые вполне себе релевантные - тогда страны Шенгенского соглашения выдали более 500 тысяч виз всех видов, включая образовательные, гуманитарные и туристические. При этом далеко не все страны Шенгена выдают туристические визы. По-прежнему их можно получить в визовых центрах Италии Швейцария тоже присутствует", - напомнила глава АТОР.

"Из 500 тысяч виз, выданных по всем целям, в 2024 году почти половина были многократными. В 2025 году, по экспертным оценкам, количество многократных виз если и сократилось, то незначительно. Примерно 43-49% виз, которые выдавались туристам, являлись многократными", - продолжила Ломидзе.

При этом она подчеркнула, что у каждой страны есть свобода выбора и она может действовать на свое усмотрение в вопросе выдачи многократных виз.