Россияне стали чаще обращаться к туроператорам при поездках в Европу

26.01.2026
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россияне в последние годы стали чаще обращаться к туроператорам при поездках в Европу, так как те могут помочь правильно подготовить документы для получения визы, а также подтвердить туристические цели визита, сообщила в интервью РИА Новости глава Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.
"До пандемии доля самостоятельных туристов, отправляющихся в Европу
, росла и в некоторых странах была доминирующей. Сейчас наоборот: все больше туристов обращаются к туроператорам, а доля самостоятельных - снизилась", - сказала Ломидзе
.
По оценкам экспертов АТОР
, отметила она, доля самостоятельных туристов не превышает 30% от "весьма сократившегося потока в Европу".
"Туроператоры могут помочь получить слоты на подачу документов на визу. И хотя при такой подаче вероятность отказа сохраняется, но оператор правильно подготовит документы, подтвердит проживание в гостинице, оплатит экскурсии и так далее. Для консульства это некая, пусть и небольшая, но гарантия реальных туристических целей", - пояснила Ломидзе.
В ноябре прошлого года Европейская комиссия заявила об ограничении выдачи гражданам России
многократных шенгенских виз. В ЕК
говорили, что решение было принято после согласования всеми странами шенгенского пространства.
Говоря о том, какова сейчас статистика выдачи виз шенгенскими странами в 2025 году, Ломидзе указала, что эта статистика появится не раньше марта текущего года.
"Но у нас есть данные за 2024 год, которые вполне себе релевантные - тогда страны Шенгенского соглашения выдали более 500 тысяч виз всех видов, включая образовательные, гуманитарные и туристические. При этом далеко не все страны Шенгена выдают туристические визы. По-прежнему их можно получить в визовых центрах Италии
, Испании
, Греции
, Франции
, Венгрии
. Швейцария
тоже присутствует", - напомнила глава АТОР.
"Из 500 тысяч виз, выданных по всем целям, в 2024 году почти половина были многократными. В 2025 году, по экспертным оценкам, количество многократных виз если и сократилось, то незначительно. Примерно 43-49% виз, которые выдавались туристам, являлись многократными", - продолжила Ломидзе.
При этом она подчеркнула, что у каждой страны есть свобода выбора и она может действовать на свое усмотрение в вопросе выдачи многократных виз.
"Говоря о визах, не могу не сказать об отказах. В 2024 году они составили порядка 7% - это меньше, чем в среднем по миру, 14%. Повторюсь, это касается всех видов виз. В 2025 году мы не видим тенденции существенного увеличения этой доли по России", - заключила глава АТОР.