Биржевые цены на золото обновили рекорд
07:16 26.01.2026 (обновлено: 10:41 26.01.2026)
Биржевые цены на золото обновили рекорд
Биржевые цены на золото и серебро обновили исторический максимум, следует из данных торгов. РИА Новости, 26.01.2026
2026
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025735442_483:0:3214:2048_1920x0_80_0_0_b1357d1fe05c62a087f2af86feaa2540.jpg
1920
1920
true
Биржевая цена на золото впервые превысила пять тысяч долларов за тройскую унцию

Производство золотых слитков высшей пробы
Производство золотых слитков высшей пробы - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Производство золотых слитков высшей пробы. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Биржевые цены на золото и серебро обновили исторический максимум, следует из данных торгов.
По состоянию на 7:57 по московскому времени апрельский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex подорожал на 88,56 доллара, или на 1,78%, — до 5105,69 доллара за тройскую унцию. Максимальная стоимость драгметалла достигала 5128,85 доллара.
Мартовский фьючерс на серебро подскочил на 6,47% — до 107,89 доллара за унцию. Во время торгов котировки обновили рекорд, поднявшись до 109,32 доллара.
Как отметил эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, при сохранении высокой напряженности на международной арене, санкций и усилении торговой деглобализации стоимость золота может достичь десяти тысяч долларов в течение трех-четырех лет.
