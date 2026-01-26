Биржевые цены на золото обновили рекорд

По состоянию на 7:57 по московскому времени апрельский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex подорожал на 88,56 доллара, или на 1,78%, — до 5105,69 доллара за тройскую унцию. Максимальная стоимость драгметалла достигала 5128,85 доллара.