Биржевые цены на золото обновили рекорд

Биржевые цены на золото и серебро обновили исторический максимум, следует из данных торгов. РИА Новости, 26.01.2026
Биржевая цена на золото впервые превысила пять тысяч долларов за тройскую унцию
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Биржевые цены на золото и серебро обновили исторический максимум, следует из данных торгов.
По состоянию на 7:57 по московскому времени апрельский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex подорожал на 88,56 доллара, или на 1,78%, — до 5105,69 доллара за тройскую унцию. Максимальная стоимость драгметалла достигала 5128,85 доллара.
Мартовский фьючерс на серебро подскочил на 6,47% — до 107,89 доллара за унцию. Во время торгов котировки обновили рекорд, поднявшись до 109,32 доллара.
Как отметил эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций
" Александр Шепелев, при сохранении высокой напряженности на международной арене, санкций и усилении торговой деглобализации стоимость золота может достичь десяти тысяч долларов в течение трех-четырех лет.