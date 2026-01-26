https://ria.ru/20260126/tsena-2070305494.html
Цена на серебро обновила исторический рекорд
Цена на серебро обновила исторический рекорд
Цена на серебро обновила исторический рекорд
Биржевая цена на серебро в понедельник впервые в истории превысила отметку в 110 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. РИА Новости, 26.01.2026
Цена на серебро обновила исторический рекорд
Цена на серебро впервые в истории превысила 110 долларов за тройскую унцию