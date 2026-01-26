https://ria.ru/20260126/tsel-2070292826.html
ПВО отразила атаку воздушной цели в Белгородской области
Системой ПВО сбита воздушная цель над Белгородом, Белгородским и Шебекинским округами, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области РИА Новости, 26.01.2026
