В Киеве и шести областях объявили тревогу
В Киеве и шести областях объявили тревогу - РИА Новости, 26.01.2026
В Киеве и шести областях объявили тревогу
Воздушную тревогу объявили в Киеве и шести областях Украины, включая Киевскую, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой...
26.01.2026
2026-01-26T15:25:00+03:00
2026-01-26T15:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
киевская область
киев
украина
киевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В Киеве и шести областях объявили тревогу
