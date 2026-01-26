Минтранс прорабатывает вопрос обозначения беспилотного транспорта

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Минтранс России понимает важность специального обозначения беспилотного транспорта и прорабатывает этот вопрос, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Мы понимаем важность четкой маркировки ВАТС (высокоавтоматизированных транспортных средств - ред.) для упрощения взаимодействия с другими участниками дорожного движения. Вопрос о том, как именно будут обозначаться беспилотные автомобили, находится в стадии проработки", - говорится в сообщении.