Минтранс прорабатывает вопрос обозначения беспилотного транспорта
Минтранс прорабатывает вопрос обозначения беспилотного транспорта
26.01.2026
россия
Россия, Антон Шапарин, Национальный автомобильный союз, Технологии
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Минтранс России понимает важность специального обозначения беспилотного транспорта и прорабатывает этот вопрос, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Ранее вице-президент "Национального автомобильного союза
" (НАС) Антон Шапарин
сообщил РИА Новости о предложенной ассоциацией правительству РФ
поправке к ГОСТу, изменяющей цвета символов на госномерах электромобилей и беспилотных авто.
"Мы понимаем важность четкой маркировки ВАТС (высокоавтоматизированных транспортных средств - ред.) для упрощения взаимодействия с другими участниками дорожного движения. Вопрос о том, как именно будут обозначаться беспилотные автомобили, находится в стадии проработки", - говорится в сообщении.
Минтранс на прошлой неделе опубликовал проект закона для беспилотных автомобилей. Документ о высокоавтоматизированных транспортных средствах определяет условия их допуска на дороги. Федеральный закон установит единые правила для всех представителей рынка, определит права и обязанности участников регулирования, а также переведет эксплуатацию беспилотного транспорта из экспериментального режима в порядок правового регулирования на дорогах общего пользования.