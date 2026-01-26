Рейтинг@Mail.ru
Минтранс прорабатывает вопрос обозначения беспилотного транспорта - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:54 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/transport-2070351198.html
Минтранс прорабатывает вопрос обозначения беспилотного транспорта
Минтранс прорабатывает вопрос обозначения беспилотного транспорта - РИА Новости, 26.01.2026
Минтранс прорабатывает вопрос обозначения беспилотного транспорта
Минтранс России понимает важность специального обозначения беспилотного транспорта и прорабатывает этот вопрос, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T15:54:00+03:00
2026-01-26T15:54:00+03:00
россия
антон шапарин
национальный автомобильный союз
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569977248_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f009429b6e40754e46fba6b7fea94f55.jpg
https://ria.ru/20260121/avto-2069334886.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569977248_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eda47642b8841c2c925124b7a5bf35a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, антон шапарин, национальный автомобильный союз, технологии
Россия, Антон Шапарин, Национальный автомобильный союз, Технологии
Минтранс прорабатывает вопрос обозначения беспилотного транспорта

Минтранс прорабатывает вопрос специального обозначения беспилотного транспорта

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкБеспилотный автомобиль "Яндекса" на Зубовском бульваре в Москве
Беспилотный автомобиль Яндекса на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Беспилотный автомобиль "Яндекса" на Зубовском бульваре в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Минтранс России понимает важность специального обозначения беспилотного транспорта и прорабатывает этот вопрос, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Ранее вице-президент "Национального автомобильного союза" (НАС) Антон Шапарин сообщил РИА Новости о предложенной ассоциацией правительству РФ поправке к ГОСТу, изменяющей цвета символов на госномерах электромобилей и беспилотных авто.
"Мы понимаем важность четкой маркировки ВАТС (высокоавтоматизированных транспортных средств - ред.) для упрощения взаимодействия с другими участниками дорожного движения. Вопрос о том, как именно будут обозначаться беспилотные автомобили, находится в стадии проработки", - говорится в сообщении.
Минтранс на прошлой неделе опубликовал проект закона для беспилотных автомобилей. Документ о высокоавтоматизированных транспортных средствах определяет условия их допуска на дороги. Федеральный закон установит единые правила для всех представителей рынка, определит права и обязанности участников регулирования, а также переведет эксплуатацию беспилотного транспорта из экспериментального режима в порядок правового регулирования на дорогах общего пользования.
Улица Новый Арбат в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Беспилотные авто могут допустить на российские дороги с 2027 года
21 января, 15:42
 
РоссияАнтон ШапаринНациональный автомобильный союзТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала