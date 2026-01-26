Рейтинг@Mail.ru
В Мурманске и Североморске будет бесплатно работать общественный транспорт - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:01 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/transport-2070235145.html
В Мурманске и Североморске будет бесплатно работать общественный транспорт
В Мурманске и Североморске будет бесплатно работать общественный транспорт - РИА Новости, 26.01.2026
В Мурманске и Североморске будет бесплатно работать общественный транспорт
Общественный транспорт будет бесплатно работать в Североморске и Мурманске, где произошло масштабное отключение электроэнергии из-за повреждения пяти опор ЛЭП,... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T02:01:00+03:00
2026-01-26T02:01:00+03:00
мурманск
североморск
мурманская область
андрей чибис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070235005_0:330:3052:2047_1920x0_80_0_0_6e60bcaf905e2fdf49b381eebf83ff21.jpg
https://ria.ru/20260125/murmansk-2070218651.html
https://ria.ru/20260125/rossiya-2070192326.html
мурманск
североморск
мурманская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070235005_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_306d32dac0c9fb9c536450a2f1d4cf46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мурманск, североморск, мурманская область, андрей чибис
Мурманск, Североморск, Мурманская область, Андрей Чибис
В Мурманске и Североморске будет бесплатно работать общественный транспорт

В Североморске и Мурманске на фоне аварии транспорт будет бесплатно работать

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкТроллейбус в Мурманске
Троллейбус в Мурманске - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Троллейбус в Мурманске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Общественный транспорт будет бесплатно работать в Североморске и Мурманске, где произошло масштабное отключение электроэнергии из-за повреждения пяти опор ЛЭП, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
"На оперативном штабе обсудили план действий в следующие сутки. В первую очередь, завтра и до восстановления электроснабжения проезд в троллейбусах и автобусах по регулируемым и нерегулируемым тарифам в Мурманске, ЗАТО город Североморск, а также между ними, - будет бесплатным", - написал Чибис в Telegram-канале.
Сотрудник подстанции - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
В Мурманской области непогода осложняет работы по восстановлению ЛЭП
Вчера, 22:21
Губернатор добавил, что, если школа или детский сад закрыты, то предлагаются временные группы в работающих учреждениях. Для тех, кто не сможет отвести детей в школу или детский сад, предприниматели предлагают бесплатное посещение частных игровых комнат и учреждений для дошкольников и учащихся младших классов.
"Уважаемые жители! В понедельник пиковая нагрузка на сеть может возрасти в связи с тем, что многие будут собираться на работу, учебу. В экстренном случае энергетикам придется действовать максимально оперативно, без возможности предупредить об отключении. Это важно, чтобы сохранить тепло и воду в домах", - отметил Чибис.
Кроме того, по его словам, все жилые дома и социальные объекты обеспечены теплом и водой, в 80% домов присутствует стабильное электроснабжение.
"Завтра на оперативном совещании постараемся обозначить сроки по урегулированию ситуации", - добавил губернатор.
Вечером в пятницу в Мурманске и Североморске произошло масштабное отключение электроэнергии из-за повреждения пяти опор ЛЭП, часть районов осталась без света, воды и тепла. Возбуждено уголовное дело по статье "халатность". В воскресенье проводится ротация потребителей, по-прежнему значительные части городов обстаются без электричества, котельные работают штатно. В регионе введен режим ЧС.
Снегопад в Мурманске - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Минэнерго контролирует восстановление электричества в Мурманской области
Вчера, 17:08
 
МурманскСевероморскМурманская областьАндрей Чибис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала