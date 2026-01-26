В Мурманске и Североморске будет бесплатно работать общественный транспорт

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Общественный транспорт будет бесплатно работать в Североморске и Мурманске, где произошло масштабное отключение электроэнергии из-за повреждения пяти опор ЛЭП, Общественный транспорт будет бесплатно работать в Североморске и Мурманске, где произошло масштабное отключение электроэнергии из-за повреждения пяти опор ЛЭП, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"На оперативном штабе обсудили план действий в следующие сутки. В первую очередь, завтра и до восстановления электроснабжения проезд в троллейбусах и автобусах по регулируемым и нерегулируемым тарифам в Мурманске , ЗАТО город Североморск , а также между ними, - будет бесплатным", - написал Чибис в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что, если школа или детский сад закрыты, то предлагаются временные группы в работающих учреждениях. Для тех, кто не сможет отвести детей в школу или детский сад, предприниматели предлагают бесплатное посещение частных игровых комнат и учреждений для дошкольников и учащихся младших классов.

"Уважаемые жители! В понедельник пиковая нагрузка на сеть может возрасти в связи с тем, что многие будут собираться на работу, учебу. В экстренном случае энергетикам придется действовать максимально оперативно, без возможности предупредить об отключении. Это важно, чтобы сохранить тепло и воду в домах", - отметил Чибис.

Кроме того, по его словам, все жилые дома и социальные объекты обеспечены теплом и водой, в 80% домов присутствует стабильное электроснабжение.

"Завтра на оперативном совещании постараемся обозначить сроки по урегулированию ситуации", - добавил губернатор.