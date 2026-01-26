https://ria.ru/20260126/transport-2070235145.html
В Мурманске и Североморске будет бесплатно работать общественный транспорт
В Мурманске и Североморске будет бесплатно работать общественный транспорт - РИА Новости, 26.01.2026
В Мурманске и Североморске будет бесплатно работать общественный транспорт
Общественный транспорт будет бесплатно работать в Североморске и Мурманске, где произошло масштабное отключение электроэнергии из-за повреждения пяти опор ЛЭП,... РИА Новости, 26.01.2026
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости.
Общественный транспорт будет бесплатно работать в Североморске и Мурманске, где произошло масштабное отключение электроэнергии из-за повреждения пяти опор ЛЭП, сообщил
губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
"На оперативном штабе обсудили план действий в следующие сутки. В первую очередь, завтра и до восстановления электроснабжения проезд в троллейбусах и автобусах по регулируемым и нерегулируемым тарифам в Мурманске
, ЗАТО город Североморск
, а также между ними, - будет бесплатным", - написал Чибис
в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что, если школа или детский сад закрыты, то предлагаются временные группы в работающих учреждениях. Для тех, кто не сможет отвести детей в школу или детский сад, предприниматели предлагают бесплатное посещение частных игровых комнат и учреждений для дошкольников и учащихся младших классов.
"Уважаемые жители! В понедельник пиковая нагрузка на сеть может возрасти в связи с тем, что многие будут собираться на работу, учебу. В экстренном случае энергетикам придется действовать максимально оперативно, без возможности предупредить об отключении. Это важно, чтобы сохранить тепло и воду в домах", - отметил Чибис.
Кроме того, по его словам, все жилые дома и социальные объекты обеспечены теплом и водой, в 80% домов присутствует стабильное электроснабжение.
"Завтра на оперативном совещании постараемся обозначить сроки по урегулированию ситуации", - добавил губернатор.
Вечером в пятницу в Мурманске и Североморске произошло масштабное отключение электроэнергии из-за повреждения пяти опор ЛЭП, часть районов осталась без света, воды и тепла. Возбуждено уголовное дело по статье "халатность". В воскресенье проводится ротация потребителей, по-прежнему значительные части городов обстаются без электричества, котельные работают штатно. В регионе введен режим ЧС.