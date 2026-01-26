Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал об американской военной армаде вблизи Ирана - РИА Новости, 27.01.2026
23:45 26.01.2026 (обновлено: 01:18 27.01.2026)
Трамп рассказал об американской военной армаде вблизи Ирана
Трамп рассказал об американской военной армаде вблизи Ирана - РИА Новости, 27.01.2026
Трамп рассказал об американской военной армаде вблизи Ирана
Президент США Дональд Трамп утверждает, что военная армада Соединенных Штатов вблизи Ирана уже превышает по масштабам ту, что американские военные сформировали... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-26T23:45:00+03:00
2026-01-27T01:18:00+03:00
в мире
иран
дональд трамп
сша
венесуэла
иран
сша
венесуэла
в мире, иран, дональд трамп, сша, венесуэла
В мире, Иран, Дональд Трамп, США, Венесуэла
Трамп рассказал об американской военной армаде вблизи Ирана

Трамп: американская армада вблизи Ирана превышает аналогичную около Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что военная армада Соединенных Штатов вблизи Ирана уже превышает по масштабам ту, что американские военные сформировали у берегов Венесуэлы, об этом он заявил в интервью Axios.
«
"У нас большая армада вблизи Ирана. Больше, чем у Венесуэлы", — сказал он.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
"Уже попрощались": в Иране сделали жесткое заявление об атаке США
Вчера, 06:24
Трамп отметил, что ситуация с Ираном остается изменчивой, но не стал раскрывать планы в отношении Исламской республики.
Как передает издание со ссылкой на чиновников Белого дома, президент США по-прежнему допускает возможность военной атаки на Иран, хотя протесты в этой стране уже "в основном подавлены".
В минувший четверг центральное командование ВС США подтвердило прибытие авианосца Abraham Lincoln в свою зону ответственности в Индийском океане. Как пишет New York Times, авианосец может быть готов к ударам по Ирану в течение одного-двух дней.
Участники акции протеста в Иране - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
В Иране задержали более 200 участников беспорядков, сообщают СМИ
25 января, 19:59

Беспорядки в Иране и угрозы Трампа

Протесты в Иране начались в конце декабря из-за девальвации местной валюты — иранского риала. С 8 января, после призывов Резы Пехлеви — сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, манифестации стали все более массовыми, в стране перестал работать интернет. В некоторых городах митинги переросли в столкновения с силовиками и сопровождались лозунгами против политического строя. Сообщалось о жертвах с обеих сторон.
Власти Ирана 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль, а через два дня — что волнения прекратились. Президент Масуд Пезешкиан пообещал продолжить экономические реформы и обвинил в организации беспорядков США и Израиль.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Трамп допускает возможность военной атаки на Иран, сообщает Axios
Вчера, 23:49
На этом фоне президент США Дональд Трамп пригрозил нанести по Ирану удары, если местным силовикам прикажут открыть огонь по протестующим. В ночь на 22 января Тегеран временно закрыл воздушное пространство в ожидании американских атак.
Иранские власти заявили, что пока не намерены принимать превентивные меры и настроены на переговоры, но при необходимости полностью готовы к войне.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
"Большая ложь в стиле Гитлера": Иран опроверг сообщения о тысячах погибших
25 января, 23:07
 
В миреИранДональд ТрампСШАВенесуэла
 
 
