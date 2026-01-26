Трамп рассказал об американской военной армаде вблизи Ирана

ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что военная армада Соединенных Штатов вблизи Ирана уже превышает по масштабам ту, что американские военные сформировали у берегов Венесуэлы, об этом он заявил в интервью Президент США Дональд Трамп утверждает, что военная армада Соединенных Штатов вблизи Ирана уже превышает по масштабам ту, что американские военные сформировали у берегов Венесуэлы, об этом он заявил в интервью Axios

« "У нас большая армада вблизи Ирана . Больше, чем у Венесуэлы", — сказал он.

Трамп отметил, что ситуация с Ираном остается изменчивой, но не стал раскрывать планы в отношении Исламской республики.

Как передает издание со ссылкой на чиновников Белого дома, президент США по-прежнему допускает возможность военной атаки на Иран, хотя протесты в этой стране уже "в основном подавлены".

В минувший четверг центральное командование ВС США подтвердило прибытие авианосца Abraham Lincoln в свою зону ответственности в Индийском океане . Как пишет New York Times , авианосец может быть готов к ударам по Ирану в течение одного-двух дней.

Беспорядки в Иране и угрозы Трампа

Протесты в Иране начались в конце декабря из-за девальвации местной валюты — иранского риала. С 8 января, после призывов Резы Пехлеви — сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, манифестации стали все более массовыми, в стране перестал работать интернет. В некоторых городах митинги переросли в столкновения с силовиками и сопровождались лозунгами против политического строя. Сообщалось о жертвах с обеих сторон.

Власти Ирана 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль, а через два дня — что волнения прекратились. Президент Масуд Пезешкиан пообещал продолжить экономические реформы и обвинил в организации беспорядков США и Израиль.

На этом фоне президент США Дональд Трамп пригрозил нанести по Ирану удары, если местным силовикам прикажут открыть огонь по протестующим. В ночь на 22 января Тегеран временно закрыл воздушное пространство в ожидании американских атак.