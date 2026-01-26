Рейтинг@Mail.ru
Трамп пока не планирует телефонные разговоры с лидерами России и Украины - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:04 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/tramp-2070430247.html
Трамп пока не планирует телефонные разговоры с лидерами России и Украины
Трамп пока не планирует телефонные разговоры с лидерами России и Украины - РИА Новости, 26.01.2026
Трамп пока не планирует телефонные разговоры с лидерами России и Украины
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что у президента США Дональда Трампа на этой неделе пока не запланированы телефонные разговоры с лидерами... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T22:04:00+03:00
2026-01-26T22:04:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
каролин левитт
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592947662_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a3df4c54ee3e81909ebec953ce828ffc.jpg
https://ria.ru/20260126/tramp-2070429533.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592947662_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_db143502f4ca0146451f0b488bcbd0c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, каролин левитт, дональд трамп
В мире, Украина, Россия, США, Каролин Левитт, Дональд Трамп
Трамп пока не планирует телефонные разговоры с лидерами России и Украины

Белый дом: Трамп пока не планирует телефонные разговоры с Путиным и Зеленский

© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© AP Photo / Gerald Herbert
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что у президента США Дональда Трампа на этой неделе пока не запланированы телефонные разговоры с лидерами России и Украины в преддверии следующего раунда переговоров по мирному урегулированию на Украине в воскресенье.
"На данный момент мне не известно о каких-либо запланированных телефонных разговорах (с лидерами России и Украины – ред.)", - заявила Левитт во время пресс-брифинга в Белом доме.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Советники Трампа докладывают ему о переговорах по Украине
Вчера, 21:56
 
В миреУкраинаРоссияСШАКаролин ЛевиттДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала