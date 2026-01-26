ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что у президента США Дональда Трампа на этой неделе пока не запланированы телефонные разговоры с лидерами России и Украины в преддверии следующего раунда переговоров по мирному урегулированию на Украине в воскресенье.
Трамп пока не планирует телефонные разговоры с лидерами России и Украины
26.01.2026




Дональд Трамп. Архивное фото