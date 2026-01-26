Трамп нецензурно выругался в адрес сенатора Круза, пишет Axios

Президент США Дональд Трамп 2 апреля 2025 года подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Впоследствии ставки для ряда были скорректированы в большую или меньшую стороны по итогам переговоров.