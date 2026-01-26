Трамп нецензурно выругался в адрес сенатора Круза, пишет Axios

ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп нецензурно послал республиканского сенатора Теда Круза после того, как тот указал ему на негативный эффект импортных пошлин, которые могут привести к его импичменту, сообщил портал Axios со ссылкой на записи встреч сенатора со спонсорами.
По словам сенатора, которые приводит портал, в ходе разговора с Трампом в апреле 2025 года он выразил опасения, что введенные президентом пошлины приведут к сокращению накоплений американцев на 30% и росту цен на 10-20% к ноябрю 2026-го, когда пройдут промежуточные выборы. Круз добавил, что республиканцы при таком раскладе проиграют выборы как в палату представителей, так и в сенат, а сам Трамп будет подвергаться импичменту "каждую неделю".
"Пошел ты на..., Тед", - процитировал сенатор ответ американского лидера.
Кроме того, пишет Axios, на полученных записях Круз критикует вице-президента США Джей Ди Вэнса, называя его "пешкой" консервативного комментатора и телеведущего Такера Карлсона. В частности, сенатор обвиняет Вэнса в том, что тот выступает против интервенций США в другие страны.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля 2025 года подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Впоследствии ставки для ряда были скорректированы в большую или меньшую стороны по итогам переговоров.