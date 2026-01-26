Рейтинг@Mail.ru
Трамп нецензурно выругался в адрес сенатора Круза, пишет Axios - РИА Новости, 26.01.2026
21:58 26.01.2026 (обновлено: 22:05 26.01.2026)
Трамп нецензурно выругался в адрес сенатора Круза, пишет Axios
Президент США Дональд Трамп нецензурно послал республиканского сенатора Теда Круза после того, как тот указал ему на негативный эффект импортных пошлин, которые РИА Новости, 26.01.2026
ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп нецензурно послал республиканского сенатора Теда Круза после того, как тот указал ему на негативный эффект импортных пошлин, которые могут привести к его импичменту, сообщил портал Axios со ссылкой на записи встреч сенатора со спонсорами.
По словам сенатора, которые приводит портал, в ходе разговора с Трампом в апреле 2025 года он выразил опасения, что введенные президентом пошлины приведут к сокращению накоплений американцев на 30% и росту цен на 10-20% к ноябрю 2026-го, когда пройдут промежуточные выборы. Круз добавил, что республиканцы при таком раскладе проиграют выборы как в палату представителей, так и в сенат, а сам Трамп будет подвергаться импичменту "каждую неделю".
"Пошел ты на..., Тед", - процитировал сенатор ответ американского лидера.
Кроме того, пишет Axios, на полученных записях Круз критикует вице-президента США Джей Ди Вэнса, называя его "пешкой" консервативного комментатора и телеведущего Такера Карлсона. В частности, сенатор обвиняет Вэнса в том, что тот выступает против интервенций США в другие страны.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля 2025 года подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Впоследствии ставки для ряда были скорректированы в большую или меньшую стороны по итогам переговоров.
