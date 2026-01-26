Рейтинг@Mail.ru
21:56 26.01.2026 (обновлено: 21:59 26.01.2026)
Советники Трампа докладывают ему о переговорах по Украине

Белый дом: Трамп получает данные о переговорах по Украине от своих советников

ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп получает информацию о ходе переговоров по Украине от своих советников, а именно зятя Джареда Кушнера и спецпосланника Стива Уиткоффа, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"И, конечно, его информируют его советники, а именно Джаред Кушнер и спецпосланник Уиткофф", - сказала Левитт на брифинге.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Мелони надеется, что Трамп сможет добиться мира на Украине
23 января, 22:47
 
УкраинаВ миреДональд ТрампСШАДжаред КушнерСтив Уиткофф
 
 
