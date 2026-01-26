https://ria.ru/20260126/tramp-2070429533.html
Советники Трампа докладывают ему о переговорах по Украине
Советники Трампа докладывают ему о переговорах по Украине - РИА Новости, 26.01.2026
Советники Трампа докладывают ему о переговорах по Украине
Президент США Дональд Трамп получает информацию о ходе переговоров по Украине от своих советников, а именно зятя Джареда Кушнера и спецпосланника Стива... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T21:56:00+03:00
2026-01-26T21:56:00+03:00
2026-01-26T21:59:00+03:00
украина
в мире
дональд трамп
сша
джаред кушнер
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069250473_0:156:2994:1840_1920x0_80_0_0_755d1e54c1d5bb8cf72e6f4f283a69be.jpg
https://ria.ru/20260123/tramp-2069992963.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069250473_167:0:2828:1996_1920x0_80_0_0_2ded1fcedcdecf23167375da918d67de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, дональд трамп, сша, джаред кушнер, стив уиткофф
Украина, В мире, Дональд Трамп, США, Джаред Кушнер, Стив Уиткофф
Советники Трампа докладывают ему о переговорах по Украине
Белый дом: Трамп получает данные о переговорах по Украине от своих советников