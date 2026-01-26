Рейтинг@Mail.ru
21:33 26.01.2026
Трамп похвалил ХАМАС за работу по возвращению тела последнего заложника
в мире, сша, израиль, дональд трамп, хамас
В мире, США, Израиль, Дональд Трамп, ХАМАС
Трамп похвалил ХАМАС за работу по возвращению тела последнего заложника

Трамп: ХАМАС работал с Израилем по возвращению тела последнего заложника

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп похвалил ХАМАС за работу по возвращению тела последнего заложника, сказав, что палестинское движение работало в этом вопросе вместе с Израилем.
"Они очень много работали, чтобы вернуть тело. Они взаимодействовали с Израилем по этому вопросу. Можете представить, насколько это было сложно", - сказал Трамп в интервью порталу Axios.
Президент США также отметил, что теперь нужно разоружить ХАМАС в соответствии с обещаниями группировки.
Бойцы движения ХАМАС в Хан-Юнисе, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Несколько командиров ХАМАС готовятся надолго покинуть Газу, сообщили СМИ
В миреСШАИзраильДональд ТрампХАМАС
 
 
