Трамп в понедельник проведет закрытую встречу с министром ВВС США - РИА Новости, 26.01.2026
06:47 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/tramp-2070244481.html
Трамп в понедельник проведет закрытую встречу с министром ВВС США
Трамп в понедельник проведет закрытую встречу с министром ВВС США
Президент США Дональд Трамп проведет встречу за закрытыми дверями с министром ВВС США Тройем Мейнком, следует из распространенного Белым домом расписания на... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T06:47:00+03:00
2026-01-26T06:47:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
каролин левитт
сша
в мире, сша, дональд трамп, каролин левитт
В мире, США, Дональд Трамп, Каролин Левитт
Трамп в понедельник проведет закрытую встречу с министром ВВС США

Трамп в понедельник проведет встречу с министром ВВС США и даст интервью

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проведет встречу за закрытыми дверями с министром ВВС США Тройем Мейнком, следует из распространенного Белым домом расписания на понедельник.
Согласно данным Белого дома, встреча с Мейнком запланирована на понедельник на 13.00 (21.00 мск) в Овальном кабинете. Отмечается, что в то же время состоится пресс-конференция представителя Белого дома Каролин Левитт.
Далее, с 14.30 (22.30 мск), у Трампа намечаются две встречи по "политике", однако не уточняются точные темы обсуждения. В 16.30 (00.30 мск) лидер Штатов даст радио-интервью за закрытыми дверями в Овальном кабинете. В графике не уточняется СМИ, которое будет брать интервью у президента.
