Трамп в понедельник проведет закрытую встречу с министром ВВС США
Трамп в понедельник проведет закрытую встречу с министром ВВС США - РИА Новости, 26.01.2026
Трамп в понедельник проведет закрытую встречу с министром ВВС США
Президент США Дональд Трамп проведет встречу за закрытыми дверями с министром ВВС США Тройем Мейнком, следует из распространенного Белым домом расписания на... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T06:47:00+03:00
2026-01-26T06:47:00+03:00
2026-01-26T06:47:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
каролин левитт
сша
в мире, сша, дональд трамп, каролин левитт
В мире, США, Дональд Трамп, Каролин Левитт
Трамп в понедельник проведет закрытую встречу с министром ВВС США
Трамп в понедельник проведет встречу с министром ВВС США и даст интервью