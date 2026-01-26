Трамп призвал Конгресс запретить создавать "города-убежища" для мигрантов

ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал Конгресс принять закон, запрещающий местным властям крупных городов создавать благоприятные условия для нелегалов.
"Американские города должны быть безопасными убежищами только для законопослушных граждан Америки, а не для нелегальных преступников-мигрантов, которые нарушили законы нашей страны. Все эти требования основаны на здравом смысле и создадут наилучшие условия для того, чтобы сделать Америку снова великой," - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Он также призвал всех демократов, в частности губернатора Миннесоты Тима Уолца и мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея, официально сотрудничать с администрацией. А именно: передать всех нелегальных мигрантов иммиграционной полиции ICE и убедить местную полицию оказывать содействие федеральным правоохранительным органам в задержании нелегалов, разыскиваемых за преступления.
В Миннеаполисе, штат Миннесота, продолжаются массовые протесты, вызванные убийством нескольких человек в ходе рейдов ICE. На улицы города была выведена тяжелая техника, а протестующие построили баррикады.