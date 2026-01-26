Рейтинг@Mail.ru
Суд разрешил Тимошенко выезжать за пределы Киевской области - РИА Новости, 26.01.2026
19:59 26.01.2026
Суд разрешил Тимошенко выезжать за пределы Киевской области
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) разрешила в понедельник лидеру украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которой Национальное... РИА Новости, 26.01.2026
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) разрешила в понедельник лидеру украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которой Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинения в подкупе депутатов Верховной рады, выезжать за пределы Киевской области и общаться с депутатами, но отказался отменить залог.
ВАКС 16 января определил для Тимошенко залог в размере 767,6 тысячи долларов, который был полностью внесен 23 января. Она также была обязана сдать загранпаспорта, не выезжать за пределы Киевской области. Также суд запретил Тимошенко обсуждать материалы дела с несколькими десятками депутатов Рады, почти все из которых относятся к партии Владимира Зеленского "Слуга народа".
"Апелляционные жалобы защиты удовлетворить частично. Решение ВАКС от 16 января отменить в части возложения на Тимошенко обязанностей не отлучаться за пределы Киевской области и удерживаться от общения с народными депутатами Украины", - озвучил решение судья. Заседание транслировал украинский телеканал "5 канал".
При этом апелляцию об отмене залога в 33 миллиона гривен (767,6 тысячи долларов) для Тимошенко суд отклонил.
НАБУ 14 января опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Сама Тимошенко заявила, что на опубликованных НАБУ аудиозаписях не ее голос.
