https://ria.ru/20260126/timoshenko-2070407253.html
Суд разрешил Тимошенко выезжать за пределы Киевской области
Суд разрешил Тимошенко выезжать за пределы Киевской области - РИА Новости, 26.01.2026
Суд разрешил Тимошенко выезжать за пределы Киевской области
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) разрешила в понедельник лидеру украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которой Национальное... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T19:59:00+03:00
2026-01-26T19:59:00+03:00
2026-01-26T19:59:00+03:00
в мире
киевская область
юлия тимошенко
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
партия "батькивщина"
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067837440_0:81:3072:1809_1920x0_80_0_0_9eb2174cd60dbc794906cb683c27e77b.jpg
https://ria.ru/20260120/timoshenko-2069103208.html
киевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067837440_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b23b023bc3877a753c359966fbf219ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киевская область, юлия тимошенко, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), партия "батькивщина", верховная рада украины
В мире, Киевская область, Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Партия "Батькивщина", Верховная Рада Украины
Суд разрешил Тимошенко выезжать за пределы Киевской области
Тимошенко разрешили выезжать за пределы Киевской области и общаться с депутатами
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) разрешила в понедельник лидеру украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которой Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинения в подкупе депутатов Верховной рады, выезжать за пределы Киевской области и общаться с депутатами, но отказался отменить залог.
ВАКС 16 января определил для Тимошенко
залог в размере 767,6 тысячи долларов, который был полностью внесен 23 января. Она также была обязана сдать загранпаспорта, не выезжать за пределы Киевской области
. Также суд запретил Тимошенко обсуждать материалы дела с несколькими десятками депутатов Рады, почти все из которых относятся к партии Владимира Зеленского
"Слуга народа".
"Апелляционные жалобы защиты удовлетворить частично. Решение ВАКС от 16 января отменить в части возложения на Тимошенко обязанностей не отлучаться за пределы Киевской области и удерживаться от общения с народными депутатами Украины", - озвучил решение судья. Заседание транслировал украинский телеканал "5 канал".
При этом апелляцию об отмене залога в 33 миллиона гривен (767,6 тысячи долларов) для Тимошенко суд отклонил.
НАБУ
14 января опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Сама Тимошенко заявила, что на опубликованных НАБУ аудиозаписях не ее голос.