Липецкая область передала квадрокоптеры, средства связи и защиты в зону СВО

ВОРОНЕЖ, 26 янв - РИА Новости. Липецкая область передала квадрокоптеры, средства связи и защиты бойцам из дивизионов Пешкова и Флёрова в зоне СВО, Липецкая область передала квадрокоптеры, средства связи и защиты бойцам из дивизионов Пешкова и Флёрова в зоне СВО, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

"Навестили парней из липецких дивизионов – Пешкова и Флёрова. По запросу бойцов доставили средства связи и защиты, квадрокоптеры – всё, что помогает сохранять безопасность и выполнять задачи", — сообщил Артамонов в своём Telegram-канале.

По словам Артамонова, военные знают, что "за этой гуманитарной помощью – их земляки". Губернатор заверил, что Липецкая область будет помогать столько, сколько потребуется, главное, чтобы бойцы чувствовали, что за ними надёжный тыл.