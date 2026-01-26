https://ria.ru/20260126/svo-2070388547.html
Липецкая область передала квадрокоптеры, средства связи и защиты в зону СВО
Липецкая область передала квадрокоптеры, средства связи и защиты в зону СВО - РИА Новости, 26.01.2026
Липецкая область передала квадрокоптеры, средства связи и защиты в зону СВО
Липецкая область передала квадрокоптеры, средства связи и защиты бойцам из дивизионов Пешкова и Флёрова в зоне СВО, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 26.01.2026
ВОРОНЕЖ, 26 янв - РИА Новости.
Липецкая область передала квадрокоптеры, средства связи и защиты бойцам из дивизионов Пешкова и Флёрова в зоне СВО, сообщил
губернатор Игорь Артамонов.
"Навестили парней из липецких дивизионов – Пешкова и Флёрова. По запросу бойцов доставили средства связи и защиты, квадрокоптеры – всё, что помогает сохранять безопасность и выполнять задачи", — сообщил Артамонов в своём Telegram-канале.
По словам Артамонова, военные знают, что "за этой гуманитарной помощью – их земляки". Губернатор заверил, что Липецкая область будет помогать столько, сколько потребуется, главное, чтобы бойцы чувствовали, что за ними надёжный тыл.
"Говорят, что весточки из дома придают сил, и благодарят каждого, кто помнит о них, верит в их возвращение и нашу общую Победу", — добавил Артамонов.