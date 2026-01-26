Мишустин отметил ответственную позицию Госдумы по поддержке бойцов СВО

Так, среди предложений, которые уже стали законами, возможность для близких бойцов при необходимости взять дополнительный отпуск, оплата проезда к месту проведения военно-врачебной экспертизы для всех военнослужащих. Кроме того, дети участников СВО могут сохранять существующие для них льготы по достижении 18 лет и по окончании очного обучения в учебном заведении. Ветеранов также освободили от уплаты госпошлины по наиболее частым обращениям в суд, включая получение пенсий при потере кормильца, а для более комфортного возвращения домой организовали дополнительные возможности трудоустройства.