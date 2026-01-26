https://ria.ru/20260126/svo-2070351338.html
Мишустин отметил ответственную позицию Госдумы по поддержке бойцов СВО
Мишустин отметил ответственную позицию Госдумы по поддержке бойцов СВО - РИА Новости, 26.01.2026
Мишустин отметил ответственную позицию Госдумы по поддержке бойцов СВО
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил ответственную позицию депутатов Государственной Думы в вопросах поддержки бойцов специальной военной операции. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T15:54:00+03:00
2026-01-26T15:54:00+03:00
2026-01-26T15:57:00+03:00
Мишустин отметил ответственную позицию Госдумы по поддержке бойцов СВО
Мишустин отметил ответственную позицию депутатов в вопросах поддержки бойцов СВО
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил ответственную позицию депутатов Государственной Думы в вопросах поддержки бойцов специальной военной операции.
"Еще одно очень важное, безусловно, направление деятельности - это всесторонняя поддержка, я уже сказал об этом, наших защитников Отечества, защитников и, конечно, их семей. Знаю, что каждое предложение в этой сфере депутаты рассматривают максимально внимательно и оперативно", - сказал Мишустин
во время встречи с руководством фракции партии "Единая Россия
".
Он отметил, что в прошлом году "Единая Россия" инициировала целый пакет законов по расширению социальной защиты участников СВО.
Так, среди предложений, которые уже стали законами, возможность для близких бойцов при необходимости взять дополнительный отпуск, оплата проезда к месту проведения военно-врачебной экспертизы для всех военнослужащих. Кроме того, дети участников СВО могут сохранять существующие для них льготы по достижении 18 лет и по окончании очного обучения в учебном заведении. Ветеранов также освободили от уплаты госпошлины по наиболее частым обращениям в суд, включая получение пенсий при потере кормильца, а для более комфортного возвращения домой организовали дополнительные возможности трудоустройства.